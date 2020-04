Invivoscribe lance le test de diagnostic de la COVID-19 avec la possibilité de participer au programme de vaccination et de recherche d'anticorps contre le SARS-CoV-2

SAN DIEGO, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- Invivoscribe, Inc., un leader mondial dans le développement et la commercialisation de diagnostics de précision, a annoncé aujourd'hui qu'il commencera à offrir le test de la COVID-19 par le biais de son laboratoire de référence CLIA/CAP, LabPMM sous licence de l'État de New York, à San Diego, Californie. Les prestataires de soins de santé peuvent commander le test de diagnostic pour les patients qui pourraient être atteints de COVID-19. Les sujets du test peuvent également choisir de participer à une étude de recherche en cours conçue pour accélérer l'identification d'anticorps et de vaccins candidats prometteurs en utilisant les tests de séquençage de nouvelle génération et la plateforme bioinformatique exclusifs d'Invivoscribe.

À propos du test COVID-19 de LabPMM

LabPMM est un laboratoire de référence mondiale qui propose des tests de diagnostic moléculaire et de diagnostic d'accompagnement pour les prestataires de soins de santé, les hôpitaux et en soutien aux tests cliniques. Notre test COVID-19 est un test qualitatif en temps réel d'amplification en chaîne par polymérase à transcription inverse (RT-PCR) qui détecte le modèle d'ARN du virus SRAS-CoV-2. Cette méthode de test est une méthode sensible éprouvée pour évaluer si une personne est infectée par le virus de la COVID-19. Les types d'échantillons acceptables comprennent les écouvillons nasopharyngiens (NP) et oropharyngiens (OP) envoyés dans un milieu de transport universel. Invivoscribe peut fournir des trousses de prélèvement composés d'écouvillons NP avec un milieu de transport universel pour faciliter le dépistage aux prestataires de soins de santé qui sont confrontés à un manque d'accès aux dispositifs de prélèvement. En outre, les sujets du test COVID-19 peuvent choisir de participer à notre étude sur les tests d'anticorps sanguins qui exploite les données de nos tests normalisés à l'échelle internationale actuellement effectués dans des centaines de laboratoires cliniques aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans le reste du monde.

« Notre équipe est ravie de soutenir les efforts mondiaux de lutte contre le virus SRAS-CoV-2. Nous avons déterminé qu'il était essentiel d'intensifier les services de dépistage afin de contribuer à atténuer les problèmes que cette pandémie a causées. Forts de nos 25 ans d'expérience, nous sommes heureux de proposer des tests de grande qualité, avec des délais d'exécution et un soutien rapides. Notre objectif est de servir la communauté en fournissant des tests supplémentaires aux patients critiques, ce qui est urgent en ce moment, » a déclaré le Dr Jeffrey E. Miller, directeur scientifique et PDG d'Invivoscribe et LabPMM. « En outre, la disponibilité et l'utilisation actuelles, dans le monde entier, de nos tests de séquençage des récepteurs immunitaires de nouvelle génération et de nos logiciels bioinformatiques nous permettent d'identifier et de suivre rapidement la réponse immunitaire chez les sujets infectés par le virus SRAS-CoV-2. Grâce à ces vastes ensembles de données internationales, nous pouvons rapidement identifier les paratopes d'anticorps spécifiques générés en réponse au virus afin d'optimiser les diagnostics aux points de service et d'identifier les meilleurs épitopes pour la production de vaccins. »

À propos d'Invivoscribe, Inc. et LabPMM, LLC.

Invivoscribe est une société de biotechnologie privée dont la mission est définie par son slogan : « Improving Lives with Precision Diagnostics® » (améliorer la vie grâce à des diagnostics de précision). Invivoscribe et ses laboratoires cliniques LabPMM, dont la société est propriétaire à 100 pour cent, sont les leaders du secteur dans la fourniture de produits moléculaires, de services et de solutions bioinformatiques à plus de 700 laboratoires cliniques dans plus de 160 pays. Invivoscribe a fait ses preuves en matière de partenariats avec des sociétés pharmaceutiques mondiales intéressées par le développement et la commercialisation de diagnostics complémentaires, et l'entreprise fournit une expertise sur les services de laboratoire et la réglementation.

Les informations sur le test COVID-19, les formulaires de demande et les documents de consentement du patient pour permettre des tests auxiliaires au soutien de la recherche sur la COVID-19 actuellement menée à Invivoscribe et au LabPMM peuvent être téléchargés sur la page suivante : https://catalog.invivoscribe.com/product/covid-19-test/. Pour en savoir plus, consultez le site : www.invivoscribe.com ou écrivez un message à : [email protected].

