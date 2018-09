INVNT ernennt Director of PR und Marketing

Brea Carter wird von der INVNT-Niederlassung in Sydney aus, die im April dieses Jahres eröffnet wurde, für die Leitung der PR- und Marketingaktivitäten des Unternehmens auf internationaler Ebene verantwortlich sein. In enger Zusammenarbeit mit dem CEO von INVNT, Scott Cullather, und der wachsenden Anzahl von Niederlassungen in Nordamerika sowie der EMEA- und APAC-Region wird sie dafür zuständig sein, das Bewusstsein für das einzigartige Serviceangebot und den Ansatz der Agentur, ihre preisgekrönte Kundenarbeit und den „Tribe" der talentierten INVNTrs zu fördern.

Brea Carter ist eine passionierte Marketingspezialistin mit einem ausgeprägten Verständnis für das Live-Branding von Marken. Sie hat als Journalistin in London gearbeitet und dort über die Bereiche Event und Experiential Marketing berichtet, und sie bringt außerdem Erfahrungen aus der Agenturbranche in die Rolle ein. Mit diesem einzigartigen Hintergrund ist sie perfekt positioniert, um überzeugende Sichtweisen für Storys zu identifizieren und zu entwickeln, mit den Medien in Kontakt zu treten und die Durchführung der Marketingaktivitäten von INVNT weltweit zu steuern.

Scott Cullather, CEO von INVNT, zu dieser jüngsten Ergänzung der Agentur: „Wir freuen uns sehr über den Beitritt von Brea zu unserem „Tribe" und dass wir damit diese Rolle inhouse zur Verfügung haben. Immer mehr unserer Kunden erwarten von uns, dass wir unerwartete und unvergessliche Erlebnisse für sie auf der ganzen Welt strategisieren und liefern, und diese neue globale Rolle ist ein weiterer Schritt nach vorne, um INVNT zur besten Agentur für Live-Brand-Storytelling der Welt zu machen.

„Unser Mantra bei INVNT lautet „challenge everything", also in etwa „wir fordern alles heraus" und ich habe keinen Zweifel daran, dass Brea genau das tun wird, wenn sie mit unserem „Tribe" und unseren geschätzten Partnern zusammenarbeitet, um die Storys von INVNT und unseren Kunden zu teilen."

Informationen zu INVNT

INVNT wurde 2008 von Scott Cullather und Kristina McCoobery gegründet und gilt als die beste Agentur für Live-Brand-Storytelling der Welt. Die Positionierungsaussage des Unternehmens lautet „challenge everything" und hilft Kunden wie PepsiCo, Samsung, Merck, General Motors, Subway und ESPN dabei, Storys zu erstellen, deren Grundlage zwar die jeweilige Marke und deren Botschaft ist, die aber gleichzeitig revolutionär und daher einprägsam sind und sich schnell verbreiten. „The Tribe" ist der Name des vielfältigen, talentierten und kreativen Teams von INVNT, das die Storys und die Markenerlebnisse produziert, über die Menschen einfach nicht aufhören können zu reden. Die Niederlassungen von INVNT befinden sich an strategischen Standorten wie New York, London, Sydney, Detroit, San Francisco, Washington D.C. und Stockholm. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://invnt.com/.

