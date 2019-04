inwi cria a win, marca 100% digital

CASABLANCA, Marrocos, 10 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- O setor de telecomunicações do Marrocos está passando por uma revolução com a criação da win, marca 100% digital da inwi.

"A win não é só uma nova oferta da inwi, mas uma nova maneira de fazer telecomunicações, em que trabalhamos há anos. Trata-se de uma experiência exclusiva que nos permite reformular totalmente os nossos negócios", disse Nadia Fassi-Fehri, CEO da inwi, que acrescentou: "Essa é uma mostra palpável da liderança da inwi na transformação digital e de seu compromisso em se manter à frente em termos de inovação e se antecipar às necessidades e desejos dos nossos clientes."

A win é um mundo interativo e em evolução no qual a toda a experiência do cliente e todos os serviços, desde subscrição até suporte ao cliente, são digitais. É uma marca que oferece um nível inédito de acesso e flexibilidade e que permite que, pela primeira vez no Marrocos, os clientes possam configurar seus produtos a qualquer momento.

A win é uma experiência nova, uma nova maneira de fazer as coisas. É um exemplo perfeito da customização e da flexibilidade que a transformação digital, encabeçada pela inwi, permite. Hoje, a inwi oferece a todos os clientes a oportunidade de se tornarem sua própria operadora. A partir dos seus aplicativos no smartphone ou do site da inwi, os clientes interagem diretamente com os sistemas de TI da inwi. Eles podem fazer tudo sozinhos, sem precisar ir a uma loja ou contatar o atendimento a clientes, podem configurar seus produtos, fazer subscrições online, receber seu cartão SIM e suporte durante 24 horas por dia, 7 dias na semana, por meio de um chatbot.

As equipes responsáveis pelo desenvolvimento desse novo universo interagiram diretamente com os seus clientes-alvo para ter uma ideia de suas expectativas, de seus hábitos digitais e de suas aspirações e desejos em termos do universo digital e das telecomunicações.

O objetivo da iwin é oferecer a todos uma experiência simples e intuitiva a preços incomparáveis e flexibilidade total para configurarem sua oferta de dados e voz. Os clientes da win também se beneficiam da excelência da rede da inwi, classificada como a melhor rede de dados do Marrocos em 2017 e 2018 pela nPerf.

Para fazer com que isso acontecesse, a inwi estabeleceu parcerias com líderes mundiais em transformação digital e em gestão e desenvolvimento de relacionamento com clientes, como a Salesforce, Vlocity e Mirum-wpp.

"A win é um universo digital nativo que depende dos sistemas da Salesforce e da Vlocity. É isso que faz com que a win seja a melhor oferta no setor de telecomunicações em âmbito mundial", disse Matthieu Dumont, vice-presidente regional sênior da Salesforce.

Com a criação da win, a inwi já é a operadora de telecomunicações do futuro – uma operadora disposta e pronta a dar suporte à evolução dos hábitos de consumo e uso de Marrocos e se antecipar a ela.

https://win.ma/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/869954/win_inwi_Logo.jpg

