inwi lance win, une marque 100 % numérique

CASABLANCA, Maroc, 11 avril 2019 /PRNewswire/ -- Une révolution est en cours dans le secteur des télécommunications du Maroc avec le lancement de win, la première marque 100 % numérique, par inwi.

« win n'est pas une nouvelle offre d'inwi mais plutôt une nouvelle façon d'aborder les télécommunications et sur laquelle nous travaillons depuis des années. C'est une expérience unique qui nous permet de repenser notre activité du tout au tout », déclare Nadia Fassi-Fehri, PDG d'inwi, ajoutant, « C'est une démonstration tangible du leadership d'inwi en transformation numérique et de son engagement à se maintenir au premier plan de l'innovation et à anticiper les exigences et les désirs de ses clients. »

win est un monde interactif en évolution où l'expérience utilisateur intégrale et tous les services, de l'abonnement au support client, sont numériques. C'est une marque qui offre une accessibilité et une générosité sans précédent et qui permet aux clients, pour la toute première fois au Maroc, de configurer leur offre à tout moment.

win est une nouvelle expérience, une nouvelle façon de faire les choses. C'est la parfaite illustration de la personnalisation et de la flexibilité offertes par la transformation numérique pilotée par inwi. Aujourd'hui, inwi permet à chacun de ses clients de devenir son propre opérateur. Les clients interagissent directement avec les systèmes informatiques d'inwi via l'application sur leur smartphone ou sur le site Web de win. Ils peuvent tout faire eux-mêmes sans avoir se rendre dans un magasin ou appeler le service client, ils peuvent configurer leur offre, s'abonner en ligne, recevoir leur carte SIM, avec un soutien 24 jours sur 7, 7 jours sur 7 via un agent conversationnel.

Les équipes chargées du développement de ce nouvel univers ont interagi directement avec leurs clients cibles pour avoir une idée de leurs attentes, leurs habitudes numériques ainsi que leurs aspirations et leurs désirs en termes de numérique et de télécommunications.

win a pour mission d'offrir à chacun une expérience unique, intuitive et simple à des prix imbattables ainsi qu'une flexibilité complète pour configurer leur offre de voix et données. Les clients de win bénéficient également de l'excellence du réseau d'inwi, classé meilleur réseau de données du Maroc en 2017 et en 2018 par nPerf.

Pour que ceci se concrétise, inwi s'est associé à Salesforce, Vlocity et Mirum-wpp, des leaders mondiaux en matière de transformation numérique et de gestion et développement des relations clients.

« win est un univers numérique natif qui compte sur les systèmes Salesforce et Vlocity. C'est ce qui fait de win un leader dans le secteur des télécommunications à l'échelle mondiale », ajoute Matthieu Dumont, premier vice-président régional de Salesforce.

Avec le lancement de win, inwi est déjà l'opérateur de télécommunications de demain - un opérateur désireux et prêt à soutenir et anticiper l'évolution des habitudes d'utilisation et de consommation des marocains.

https://win.ma/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/869954/win_inwi_Logo.jpg

Related Links

https://win.ma/



SOURCE inwi