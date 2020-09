INX dépasse le minimum obligatoire de 7,5 millions de dollars - En Acceptant désormais le BTC, l'ETH, l'USDC

Plus de 3 000 investisseurs particuliers et qualifiés se sont inscrits à l'offre de jetons de sécurité INX au cours des 3 premiers jours

NEW YORK, 14 septembre 2020 /PRNewswire/ -- INX Limited a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé plus de 7,5 millions de dollars US lors de sa première offre publique d'achat, dépassant ainsi le minimum requis pour l'offre. La société acceptera également les paiements en Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et USD Coin (USDC) à partir de 10h EDT le lundi 14 septembre 2020.

INX a lancé la toute première introduction en bourse de jetons de sécurité enregistrée auprès de la SEC, visant à lever jusqu'à 117 millions de dollars auprès d'investisseurs particuliers et institutionnels. INX a l'intention d'utiliser le produit net de la vente des jetons INX pour le lancement d'une plateforme de négociation réglementée pour les actifs numériques, y compris la cryptomonnaie, les jetons de sécurité et leurs dérivés, pour la création d'un fonds de réserve et pour la poursuite du développement et de l'exploitation d'INX Trading Solutions.

INX a fixé le prix de l'offre à 0,90 $ par jeton avec un investissement minimum de 1 000 $. Les taux de change BTC/USD, ETH/USD et USDC/USD seront déterminés de la manière indiquée dans le prospectus final. De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus définitif et sur le site https://token.inx.co/ .

Une déclaration d'enregistrement relative à l'offre de ces titres a été déclarée effective par la Commission américaine des opérations boursières (SEC) le 20 août 2020. Des copies de la déclaration d'enregistrement relative aux actions peuvent être consultées sur le site web de la SEC au www.sec.gov . L'offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Un prospectus définitif décrivant les conditions de l'offre a été déposé auprès de la SEC et fait partie de la déclaration d'enregistrement effectif. Un exemplaire du prospectus définitif relatif à l'offre peut être obtenu, le cas échéant, en consultant le site web de la SEC ou le site web suivant ( voir ici ) ou par e-mail à INX à [email protected] .

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

L'offre est disponible en Californie*, Colorado, Connecticut, Géorgie, Hawaii, Illinois, Louisiane, Michigan, Minnesota, New York, Texas*, Washington*, Wisconsin et Wyoming.

* Sous réserve des normes de convenance décrites dans la section « Normes de convenance » du prospectus final.

À propos de INX :

INX vise à fournir une plateforme de négociation réglementée pour les titres numériques et la cryptomonnaie en combinant l'expertise des marchés traditionnels et une nouvelle approche fintech. INX est dirigée par une équipe expérimentée d'experts en affaires, en finance et en technologie de la la blockchain, unis par la vision de redéfinir le monde des marchés de capitaux par le biais de la technologie de la la blockchain et d'une nouvelle approche réglementaire.

Déclarations prospectives

Certaines des déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives au sens du « Private Securities Litigation Reform Act » (loi américaine sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées) de 1995. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifie », « projette », « évalue », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « envisage » ou « continue », ou par la négative de ces termes ou d'autres termes comparables. Ces déclarations prévisionnelles peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à, des déclarations relatives à nos objectifs, plans et stratégies ; des déclarations qui contiennent des projections de résultats d'opérations ou de conditions financières ; des déclarations relatives à la recherche, au développement et à l'utilisation de nos produits ; et toutes les déclarations (autres que les déclarations de faits historiques) qui traitent des activités, événements ou développements que nous avons l'intention, attendons, projetons, croyons ou anticipons qui se produiront ou pourraient se produire dans le futur. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et des incertitudes. Nous avons fondé ces déclarations prospectives sur des hypothèses et des évaluations faites par nos dirigeants à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d'autres facteurs qu'ils jugent appropriés. Ces déclarations ne sont que des prévisions actuelles et sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations de notre secteur ou de notre entreprise soient sensiblement différents de ceux prévus par les déclarations prospectives. Nous abordons un grand nombre de ces risques de manière plus détaillée dans le prospectus préliminaire qui fait partie de la déclaration d'enregistrement effective déposée auprès de la SEC, notamment sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » Les déclarations prospectives ne prédisent pas les événements futurs. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans les déclarations prévisionnelles soient raisonnables à la date du présent document, nous ne pouvons garantir les résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs. Sauf si la loi l'exige, nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

