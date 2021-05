INX estime que plus de 125 millions de dollars ont été levés pour le lancement de ses plates-formes de négociation d'actifs numériques et de titres

INX est la première entreprise au monde à lancer et à mener à bien une introduction en bourse enregistrée auprès de la SEC d'un jeton de sécurité blockchain (le jeton INX). Cette avancée décisive ouvre la voie à une levée de fonds et à des échanges légaux, réglementés et sûrs pour les entreprises et les sociétés en phase de démarrage, grâce à l'émission de jetons de sécurité comme alternative aux offres d'actions traditionnelles. INX prévoit de permettre la négociation de crypto-monnaies et de jetons de sécurité, ainsi que la cotation des jetons de sécurité pour les levées de fonds.

Shy Datika, co-fondateur et président d'INX, a commenté : « Lorsque nous avons fondé INX en 2017, nous avons envisagé un nouvel avenir de ce que nous avons appelé les « marchés de capitaux 2.0 ». Une vision des titres numériques remplaçant le rôle des actions sur les marchés de levée de capitaux et de négociation. Les échanges de crypto-monnaies occupent le devant de la scène. Une nouvelle technologie révolutionnaire est mise en œuvre. Nous prévoyons que la majorité des actifs financiers seront bientôt transférés sur la blockchain. »

« Nous avons construit une plate-forme de négociation d'actifs numériques de pointe et une équipe solide de plus de 50 talents de haut niveau que nous prévoyons de développer rapidement cette année. Avec le succès de notre introduction en bourse, nous sommes bien positionnés pour mettre en œuvre notre vision de façonner l'avenir des marchés de capitaux avec des instruments financiers nouveaux et passionnants, basés sur la blockchain et les actifs numériques. Je tiens à remercier notre direction, nos partenaires, notre communauté et nos conseillers pour avoir rendu cette vision et ce voyage possibles. »

En 2017, notre vision et nos objectifs étaient les suivants :

Lancer une introduction en bourse sans précédent sur la blockchain dans le cadre d'un prospectus déposé auprès de la SEC

Développer une plateforme de négociation réglementée pour tous les actifs basés sur la blockchain ; et

Lever 117 millions de dollars pour concrétiser notre vision et notre business plan

« Je suis fier de pouvoir dire que nous avons atteint ces objectifs. Nous avons reçu des engagements pour plus de 125 millions de dollars en produits résultant de notre vente réussie de plus de 100 millions de jetons INX et d'un placement privé de 39,6 millions de dollars canadiens avant notre inscription à la cote de la TSXv. (La finalisation de l'inscription à la TSXv est soumise à la satisfaction de diverses conditions standard). »

La communauté des détenteurs de jetons INX

Les fondations de la société ont été construites par notre communauté de plus de 7 200 détenteurs de jetons qui vont maintenant travailler avec nous pour faire connaître INX à d'autres.

Notre objectif a toujours été de trouver un moyen pour les investisseurs, quels que soient leurs revenus et leur âge, d'avoir la possibilité d'investir dans des entreprises en phase de démarrage, une opportunité qui, avant INX, était largement réservée aux investisseurs accrédités, aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque.

Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons atteint cet objectif. Les jetons INX ont été achetés par des investisseurs particuliers et institutionnels dans 75 pays. Plus de 61 000 investisseurs ont manifesté leur intérêt mais n'ont pas pu investir lors de l'introduction en bourse, notamment en raison des restrictions Blue Sky.

En termes de démographie des investisseurs, les personnes âgées de 60 ans et plus ont acheté 11 % de l'offre, les 50-59 ans 24 %, les 40-49 ans 30 %, les 30-39 ans 26 % et les moins de 30 ans 9 %. L'âge moyen des participants était de 42 ans.

Les paiements pour les jetons étaient presque également répartis, 54 % provenant des crypto-monnaies BTC, ETH et USDC (qui ont été converties en dollars américains), et 46 % provenant de virements en dollars américains.

L'offre de jetons en dehors des États-Unis a été conseillée par A-Labs Advisory and Finance Ltd. Le placement privé au Canada a été géré par PI Financial Corp. et Eight Capital, et codirigé par Beacon Securities Limited et Cormark Securities Inc..

Pour en savoir plus sur INX Limited, consultez le site www.inx.co et suivre la plate-forme sur Telegram , Reddit , Instagram , Facebook , Twitter , YouTube ou LinkedIn .

À propos d'INX :

INX vise à fournir une plate-forme de négociation réglementée pour les titres numériques et les crypto-monnaies. En combinant l'expertise des marchés traditionnels et une approche fintech disruptive, INX fournit des solutions de pointe aux problèmes financiers modernes. INX est dirigé par une équipe expérimentée et dévouée de vétérans des affaires, de la finance et de la technologie, avec la vision commune de redéfinir le monde des marchés de capitaux via la technologie blockchain et une approche réglementaire innovante.

