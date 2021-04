INX Limited cierra una colocación privada de recibos de suscripción de CA$39.600 millones en relación con una transacción de apertura a cotización en la bolsa

NUEVA YORK y TORONTO, 2 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- INX Limited ("INX") se complace en anunciar que ha cerrado la colocación privada de recibos de suscripción anunciada anteriormente (cada uno, un "Recibo de Suscripción") a un valor de CA$1,25 por cada recibo de suscripción por un ingreso bruto total de CA$39.600.000 (el "Financiamiento").

El Financiamiento se llevó a cabo en relación con la transacción pública de INX en el segmento de Capital de de Riesgo de la Bolsa de Toronto a través de una adquisición inversa de Valdy Investments Ltd. ("Valdy") por medio de la cual Valdy adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de INX (la "Transacción") en conformidad con los términos de un acuerdo de intercambio de valores con fecha de 31 de marzo de 2021 entre Valdy, INX, los titulares de valores de INX y los agentes principales (como se define a continuación) a cambio de la emisión de títulos de Valdy a los extitulares de valores de INX. Una vez finalizada la Transacción, INX se convertirá en una subsidiaria de propiedad absoluta de Valdy, y la entidad combinada (el "Emisor Resultante") continuará con el negocio de INX.

Shy Datika, cofundador y presidente de INX, comentó: "INX abre un nuevo camino al conectar el tradicional mundo de los mercados de capital accionario con la innovadora clase de activos digitales basada en cadena de bloques. Somos la primera empresa en emitir un token de seguridad a través de una oferta pública registrada ante la SEC, y ahora lo reforzamos con mayor transparencia y claridad normativa con esta próxima cotización. Creemos firmemente que los activos digitales son el futuro de los mercados de capital accionario y tienen como objetivo convertirse en un puente entre ambos mundos".

Hay detalles adicionales con respecto a la colocación privada y la Transacción en un formulario 6-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 31 de marzo de 2021.

La porción negociada del Financiamiento se llevó a cabo a través de un consorcio de agentes encabezado por PI Financial Corp. y Eight Capital (juntos, los "Agentes Principales"), en conjunto con Beacon Securities Limited y Cormark Securities Inc. (junto con los Agentes Principales, los "Agentes").

El cierre de la Transacción está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones, que son normas estándar para una transacción de esta naturaleza e incluyen, pero no se limitan a, la aprobación del Segmento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Toronto (TSX).

No apto para distribución en los servicios de noticias de los Estados Unidos ni para su difusión en los Estados Unidos. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los títulos en los Estados Unidos. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y sus enmiendas (la "Ley de Valores de los Estados Unidos") ni bajo cualquier ley de valores estatal, y no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos ni a personas estadounidenses a menos que haya disponible un registro bajo la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales aplicables, o una exención de dicho registro.

Acerca de INX

INX tiene como objetivo proporcionar una plataforma regulada de operaciones de valores digitales que combina experiencia en mercados tradicionales con un novedoso enfoque fintech. INX está dirigida por un experimentado equipo de expertos en tecnología comercial, financiera y de cadena de bloques, unidos por la visión de redefinir el mundo de los mercados de capitales a través del aprovechamiento de la tecnología de cadena de bloques y un innovador enfoque normativo.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Douglas C. Borthwick

director de Negocios, INX Limited

[email protected]

Información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" dentro del significado de las leyes de valores aplicables en relación con la propuesta de completar la Transacción, el Financiamiento y las transacciones asociadas, que incluyen declaraciones respecto de los términos y condiciones de la Transacción, el Financiamiento y el Emisor Resultante. La información prospectiva consiste en declaraciones que no son puramente históricas, incluidas declaraciones sobre convicciones, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Se advierte a los lectores que no depositen una excesiva confianza en las informaciones prospectivas. Los resultados y acontecimientos reales pueden diferir sustancialmente de aquellos contemplados en estas declaraciones, dependiendo de, entre otras cosas, los riesgos de que las partes no procedan con la Transacción, el Financiamiento y las transacciones asociadas, de que los términos finales de la Transacción, el Financiamiento, y las transacciones asociadas difieran de las que se contemplan actualmente, y de que la Transacción, el Financiamiento y las transacciones asociadas no se completen con éxito por algún motivo (incluida la incapacidad de obtener las aprobaciones o autorizaciones requeridas por parte de las autoridades reguladoras). Al desarrollar la información prospectiva contenida en el presente documento, la Empresa ha hecho suposiciones con respecto, entre otras cosas, a la capacidad de las partes para satisfacer las condiciones de la Transacción, que incluye la recepción de consentimientos y aprobaciones reglamentarias de terceros, así como otros factores que se consideren relevantes. Aunque la Empresa cree que las suposiciones hechas y las expectativas representadas por esa información son razonables, no puede haber ninguna garantía de que la información prospectiva contenida en el presente documento será precisa. Se advierte a los lectores que los supuestos utilizados en la preparación de cualquier información prospectiva pueden ser incorrectos. Los acontecimientos o las circunstancias pueden causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos, como resultado de numerosos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de la Empresa. Los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los de las declaraciones prospectivas incluyen la falta de aprobación reglamentaria, la disponibilidad continua de capital y financiamiento, y las condiciones generales económicas, del mercado o comerciales. Las declaraciones prospectivas que figuran en este comunicado de prensa están expresamente condicionadas por esta declaración precautoria. Las declaraciones formuladas en este comunicado de prensa se realizan en la fecha de este comunicado. La Empresa no asume la obligación de comentar acerca de los análisis, expectativas o declaraciones realizadas por parte de terceros con respecto a la Empresa, INX, sus títulos o sus respectivos resultados financieros u operativos. Salvo que la ley lo requiera, la Empresa rechaza cualquier intención y no asume la obligación de actualizar o revisar ninguna información prospectiva.

FUENTE INX Limited

