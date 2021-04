INX Limited fecha colocação privada de recibos de subscrição por CA$39,6 milhões em conexão a transação pública

NOVA YORK e TORONTO, 2 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A INX Limited ("INX") tem o prazer de anunciar que fechou a colocação privada anunciada anteriormente para recibos de subscrição (cada um, um "Recibo de Subscrição") a CA$ 1,25 por recibo de subscrição pelo valor total bruto de CA$ 39.600.000 (o "Financiamento").

O financiamento foi conduzido em conexão com a transação pública da INX na TSXV por meio de uma aquisição reversa da Valdy Investments Ltd. ("Valdy"), por meio da qual a Valdy adquirirá todas as ações emitidas e em circulação da INX (a "Transação") de acordo com os termos de um contrato de troca de ações de 31 de março de 2021 entre Valdy, INX, os titulares das ações da INX e os agentes colíderes (conforme definido abaixo) em troca da emissão de títulos da Valdy para os antigos titulares de ações da INX. Após a conclusão da transação, a INX se tornará uma subsidiária integral da Valdy, e a entidade combinada (o "emissor resultante") dará continuidade aos negócios da INX.

Shy Datika, cofundador e presidente da INX, comentou: "A INX inova ao conectar o mundo legado dos mercados de capital com a inovadora classe de ativos digitais baseada em blockchain. Somos a primeira empresa a emitir um token de segurança por meio de uma oferta pública registrada pela SEC, que fortalecemos com mais transparência e clareza regulatória com a negociação em bolsa no futuro próximo. Acreditamos firmemente que os ativos digitais são o futuro dos mercados de capitais e esperamos ser a ponte entre estes dois mundos."

Os detalhes adicionais sobre a colocação privada e a transação estão incluídos no formulário 6-K arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commision) em 31 de março de 2021.

A negociação do financiamento foi conduzida por meio de um consórcio de agentes liderados pela PI Financial Corp. e a Eight Capital (juntos, os "Agentes colíderes"), e incluindo a Beacon Securities Limited e a Cormark Securities Inc. (juntamente com os agentes colíderes, os"Agentes").

A conclusão da transação está sujeita à satisfação de várias condições, já que são padrão para uma transação dessa natureza, incluindo, entre outras, a aprovação pela TSX Venture Exchange.

Não para distribuição para serviços de notícias dos Estados Unidos ou para disseminação nos Estados Unidos.. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar qualquer um dos títulos nos Estados Unidos. Os títulos da Adyen não foram registrados e não serão registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 (a "Lei de Valores Mobiliários dos EUA") ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e não poderão ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou para Cidadãos dos EUA, exceto quando registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA e leis estaduais aplicáveis, ou em conformidade com uma isenção disponível.

Sobre a INX

A INX tem como objetivo fornecer uma plataforma de negociação regulamentada para títulos digitais que combinem expertise em mercados tradicionais e uma nova abordagem fintech. A INX é liderada por uma equipe experiente de especialistas em tecnologia de negócios, finanças e blockchain unida pela visão de redefinir o mundo dos mercados de capital por meio da alavancagem da tecnologia blockchain e de um caminho regulatório inovador.

Para mais informações, entre em contato com:

Douglas C. Borthwick

CBO, INX Limited

[email protected]

Informações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas" de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis relacionadas à proposta de concluir a transação, o financiamento e as transações associadas, incluindo declarações sobre os termos e condições da transação, o financiamento e o emitente resultante. As informações prospectivas são declarações que não são puramente históricas, incluindo quaisquer declarações relacionadas a crenças, planos, expectativas ou intenções sobre o futuro. Assim, recomenda-se que os leitores não depositem confiança excessiva nas informações prospectivas. Os resultados e desenvolvimentos reais podem diferir materialmente daqueles contemplados por essas declarações, dependendo, entre outras coisas, de riscos por meio dos quais as partes deixam de lucrar com a transação, o financiamento e as transações associadas, que os termos finais da transação, do financiamento, e das transações associadas diferirão daqueles atualmente contempladas, e que a transação, o financiamento e as transações associadas não serão concluídas com sucesso por qualquer motivo (incluindo a não obtenção das aprovações ou autorizações exigidas pelas autoridades regulatórias). No desenvolvimento das informações prospectivas aqui contidas, a empresa fez suposições com relação, entre outras coisas, à capacidade das partes de atender às condições necessárias para a transação, incluindo o recebimento de consentimentos e aprovações regulatórias de terceiros, bem como outros fatores que acredita ser relevantes. Embora acredite que as suposições feitas e as expectativas representadas por tais informações sejam razoáveis, não se pode garantir que as informações prospectivas contidas neste documento demonstrem ser precisas. Os leitores são advertidos de que as suposições usadas na preparação de qualquer informação prospectiva podem estar incorretas. Os resultados reais podem ser materialmente diferentes dos previstos devido a eventos e circunstâncias inesperadas, de acordo com inúmeros riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles em declarações prospectivas incluem a não obtenção da aprovação regulatória, a disponibilidade contínua de capital e financiamento e condições econômicas, de mercado ou de negócios em geral. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são expressamente definidas por meio desta advertência. As declarações neste comunicado à imprensa são feitas na data deste comunicado. A empresa não assume qualquer obrigação de comentar análises, expectativas ou declarações feitas por terceiros em relação à empresa, à INX, a seus títulos ou seus respectivos resultados financeiros ou operacionais. Exceto conforme exigido por lei, a empresa se isenta de qualquer intenção e não assume a obrigação de atualizar ou revisar qualquer informação prospectiva.

FONTE INX Limited

