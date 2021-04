InXpress Holdings Ltd. benoemt vier senior executives in Raad van bestuur

Bestuurders met uiteenlopende ervaring in PayPal, Etsy, Planet Fitness en Dell

MANCHESTER, Engeland, 22 april 2021 /PRNewswire/ -- InXpress Holdings Ltd., een software-enabled wereldwijde franchiseverlener van transport- en logistieke diensten, kondigde vandaag aan dat het vier senior executives heeft benoemd in zijn Raad van bestuur: Omar Simmons, Executive Chairman van een van de grootste Planet Fitness-franchises en Managing Director bij Exaltare Capital Partners; Arnold Goldberg, voormalig Senior Vice President en Senior Product Technologist bij PayPal; Brendan Mulryan, Vice President bij Etsy; en Jan Uhrich, voormalig VP Services bij Dell.

De nieuwe bestuurders brengen complementaire vaardigheden in ter versterking van de verbintenis op lange termijn van InXpress om kleine en middelgrote ondernemingen transport- en logistieke oplossingen van wereldklasse aan te bieden.

Vorig jaar verwierf Hudson Hill Capital ("HHC") InXpress. In een reactie op de benoemingen zei Eric Rosen, Managing Partner van HHC: "Deze senior executives in technologie, e-commerce en franchising zullen een versterking betekenen voor de wereldwijde activiteit van InXpress. Ieder van hen kan bogen op vele jaren ervaring in zijn sector, en zal zo onze technologie en onze expertise in franchise en service versterken, en de ervaring van onze klanten verbeteren."

InXpress, gevestigd in Manchester, Verenigd Koninkrijk, is een internationale franchisegever van logistieke pakket-, vracht- en leveringsdiensten die kmo-klanten bedient via een softwareplatform en een wereldwijd netwerk van bijna 400 franchises in 14 landen. De onderneming onderhoudt relaties met vooraanstaande pakket-, lucht- en vrachtvervoerders over de hele wereld en biedt verlaagde tarieven aan franchisenemers die via haar directe verkoopteam relaties aangaan met kmo-klanten. De onderneming biedt haar kmo-klanten en franchisenemers ook een SaaS-platform aan, waardoor franchisenemers de klantendienst doeltreffend kunnen beheren en klanten hun transport- en logistieke behoeften centraal kunnen beheren.

De heer Simmons, een doorgewinterde private equity-professional met bijna 30 jaar ervaring, is momenteel Managing Director bij Exaltare Capital Partners, dat hij mede heeft opgericht. Hij is tevens Executive Chairman van ECP-PF Holdings, een van de grootste franchiseondernemingen van Planet Fitness met fitnessclubs in Connecticut, New Mexico en New York. Voordien werkte de heer Simmons als Director bij Windjammer Capital Investors en was hij medeoprichter van Reliant Equity Investors. Hij werkte ook bij vooraanstaande private equity-firma's zoals Summit Partners en McCown DeLeeuw. Na zijn studies aan de Princeton University studeerde de heer Simmons cum laude af aan de Harvard Business School.

De heer Goldberg bracht het grootste deel van zijn 30-jarige carrière door als senior product en technology executive bij vier snelgroeiende bedrijven - PayPal, Box, LinkedIn en eBay. Hij kwam in 2013 bij PayPal en bekleedde senior product- en technologiefuncties, waaronder zijn meest recente functie als Senior Vice President, Chief Product Architect, waar hij samen met de CEO de product- en engineeringfuncties transformeerde. Voordat hij bij PayPal kwam, werkte de heer Goldberg als Vice President, Engineering bij Box; Vice President, Platform Engineering bij LinkedIn; en Senior Director, Systems Development bij eBay. Hij werkte ook voor Hyperion Software, IBM en ABB. De heer Goldberg begon zijn loopbaan bij Harris Corporation na zijn studies aan de Universiteit van Florida met een BS-diploma in computer engineering.

Mevrouw Uhrich is een senior executive van een Fortune 50-bedrijf met veel ervaring in technologie en diensten. Van 2013 tot 2016 was zij als Chief Delivery Officer bij Sutherland verantwoordelijk voor wereldwijde dienstverlening, technologie, IT en human resources. Mevrouw Uhrich heeft 17 jaar bij Dell gewerkt waar zij nieuwe oplossingen en services aanreikte, waaronder het opstarten en uitbouwen van Dell Global Support Services. Voordat ze bij Dell kwam, was ze acht jaar lang Senior Director Product Development bij Hewlett Packard Enterprise en begon ze haar carrière bij Apollo Computer na haar studies aan de Penn State University met een BS-diploma in computerwetenschappen. Zij behaalde haar MS-graad aan de University of California, Berkeley.

De heer Mulryan is momenteel werkzaam als Vice President, Member Services bij Etsy. Vóór Etsy vervulde hij de functie van Vice President, Customer Success bij SaaS startup Docurated (overgenomen door Quark Software) en diverse Program Management-functies bij Google. De heer Mulryan heeft ook ervaring op het gebied van logistiek, hij heeft gewerkt met CEVA Logistics China en de Maersk Group. De heer Mulryan behaalde een diploma in Operational Research and Management Science aan de London School of Economics and Political Science, een BS in Financiën aan de Georgetown University McDonough School of Business, en een MBA-graad aan de Harvard Business School.

Mark Taylor, Global CEO van InXpress: "We kijken ernaar uit om ons voordeel te doen bij de verschillende vaardigheden en inzichten die Omar, Arnold, Jan en Brendan inbrengen, om zo onze groei te versnellen, sterke relaties met onze partners op te bouwen en ons softwareplatform te verbeteren."

Over InXpress

InXpress, een wereldwijd business-to-business franchisebedrijf in de transport- en logistieke sector, met een netwerk van bijna 400 franchisenemers in 14 verschillende landen, biedt kmo's onovertroffen tijd- en kostenbesparende verzendoplossingen via consultancydiensten en innovatieve software. Dankzij de omvang van het bedrijf en de wereldwijde connectie met meer dan 50 vertrouwde carrier partners, kunnen InXpress franchisenemers grote verzendingskortingen aanbieden aan kleine en middelgrote ondernemingen. Met geautomatiseerde verzendvoorbereiding en één-op-één accountbeheer worden InXpress-klanten behandeld met de zorg en diensten die doorgaans zijn voorbehouden aan Fortune 1000-bedrijven. De kerndiensten omvatten internationale kleine pakketten, binnenlandse kleine pakketten en minder-dan-een-vrachtlading ("LTL"). InXpress Americas begon in 2006 met franchising. Meer informatie over de franchisemogelijkheden en een terugkerend omzetpotentieel vindt u op de website www.inxpress.com.

Over Hudson Hill

Hudson Hill (www.hudsonhillcapital.com) is gevestigd in New York en is een private beleggingsmaatschappij opgericht door Eric Rosen, Jason Palmatary en Alexander Stacy. In tegenstelling tot de heersende kortetermijnoriëntatie van de private equity-sector investeert HHC met families, ondernemers en managementteams die zich aangetrokken voelen tot geduldige, langetermijn kapitaalpartners. Hudson Hill investeert zijn eigen kapitaal samen met gelijkgestemde partners in aantrekkelijke groeikansen in sectoren die profiteren van seculiere groeistimulansen op lange termijn. HHC richt zich onder meer op de sectoren zakelijke dienstverlening, software en financiële dienstverlening.

