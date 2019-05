IO Biotech nimmt an Podiumsdiskussion der 30. Jahreskonferenz zu Fortschritten in der Krebsforschung in New York teil

KOPENHAGEN, Dänemark, 2. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Ph.D. Mai-Britt Zocca, Geschäftsführerin von IO Biotech nimmt an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „IO-Session I: Kombinationsfehler und Zukunft: Viel Wirbel um nichts?" bei der 30. Jahreskonferenz zu Fortschritten in der Krebsforschung teil, die vom 7.–8. Mai 2019 in New York City stattfindet.

Neben IO Biotech nehmen Geschäftsführer von GlaxoSmithKline, dem Cancer Research Institute, dem Parker Institute For Cancer Immunotherapy, Agenus und KAPital Consulting an der Diskussion teil. Die Diskussion wird von Jeffrey M. Bockman, PhD, Geschäftsführender Direktor, Leiter der Onkologiepraxis von Cello Health BioConsulting moderiert.

Die Diskussion wird am Dienstag, dem 7. Mai 2019 von 15.15 bis 16.30 Uhr im Convene in der 32 Old Slip in New York stattfinden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cancerprogressbydh.com.

Informationen zur T-win®-Technologieplattform

Die Technologie-Plattform T-win, Eigentümer von IO Biotech, ermöglicht die Identifizierung von Wirkstoffen mit doppeltem Wirkmechanismus für die Behandlung und Abtötung von immunsuppressiven Zellen und Tumorzellen und gleichzeitiger indirekter Aktivierung weiterer T-Effektoren, die zu einer starken Tumorabwehrreaktion führen.

Informationen zu IO Biotech

IO Biotech ist ein Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, das disruptive Immuntherapien für die Krebsbehandlung entwickelt. Die Palette der erstklassigen immunmodulierenden Krebstherapien wird von der einzigartigen Technologieplattform T-Win® entwickelt, die die Aktivierung der für die immunsuppressiven Moleküle spezifischen T-Zellen ermöglicht. IO Biotech verfügt im Bereich von vorklinischen und klinischen Wirkstoffen über einen hervorragenden Ruf. Die beiden führenden Wirkstoffe für IDO und PD-L1 befinden sich in der klinischen Entwicklung und weitere Pipeline-Wirkstoffe befinden sich in der vorklinischen Phase. Weitere Informationen finden Sie unter www.iobiotech.com.

KONTAKTE

Mai-Britt Zocca, PhD, Geschäftsführerin und Gründerin von IO Biotech

E-Mail: mz@iobiotech.com

Related Links

http://www.iobiotech.com



SOURCE IO Biotech