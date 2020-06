iObeya continue de repousser les limites du Management Visuel

MASSY, France, 2 juin 2020 /PRNewswire/ -- iObeya, premier outil de Management Visuel Digital annonce sa nouvelle version mise en relief par le contexte actuel et son apport dans la continuité d'activité des grandes organisations.

Déjà présent sur les quatres axes du Management Visuel : Lean Enterprise, Industry 4.0, [email protected] et Digital Workplace, cette nouvelle version de iObeya conforte son avance dans le management de la performance industrielle et l'Agilité à l'échelle pour les équipes distantes ou co-localisées.

iObeya participe à la construction de l'usine du futur avec son module QCD conçu pour améliorer les systèmes d'excellence opérationnelle en digitalisant la gestion de la performance de type SQCDP. La consolidation des indicateurs est une fonctionnalité clé de cette nouvelle version. Grâce à une configuration naturelle, les indicateurs de performance s'agrègent automatiquement et instantanément à tous les niveaux du système d'excellence opérationnelle, pour accélérer l'analyse et l'escalade des problèmes. Cette automatisation de la remontée des indicateurs rend le pilotage des opérations plus précis et plus rapide, permettant ainsi à l'ensemble de la chaîne de production d'être plus réactive, avec à la clé un gain significatif de qualité et de productivité.

iObeya fournit également un framework de Management Visuel dédié à l'Agilité à l'échelle parfaitement intégré à Jira et supportant le déploiement de SAFe® (Scaled Agile Framework). Nouveautés phares de cette nouvelle version, la synchronisation bidirectionnelle et la visualisation des dépendances entre les tâches JIRA permettent d'augmenter considérablement l'efficacité des équipes colocalisées ou à distance en facilitant les rituels Agile tels que les scrum, les PI planning ou les Rétrospectives.

Cette nouvelle version continue d'enrichir l'expérience des utilisateurs de JIRA (locaux ou distants) lors des cérémonies en leur apportant une solution immersive plus visuelle, intuitive et collaborative.

Accélérateur des transformations culturelles et stratégiques des grandes entreprises, iObeya, récemment certifié ISO 27001(cliquez ici pour en savoir plus), s'affirme par cette nouvelle version comme le précurseur et le leader du Management Visuel Digital au service de la performance des grandes organisations et de leur nouvelles façon de travailler.

A propos d'iObeya :

iObeya est la plateforme d'entreprise adoptée par 75% du CAC40 qui digitalise au plus proche du réel toutes les pratiques de Management Visuel pour accélérer les transformations Lean et Agile des grandes organisations.

