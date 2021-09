iOFFICE + SpaceIQ annonce un investissement stratégique d'Autodesk

Cet investissement renforce les capacités de gestion numérique de bout en bout des opérations liées aux bâtiments et aux actifs, de la conception au démantèlement

HOUSTON et ATLANTA, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- iOFFICE + SpaceIQ, un leader de la transformation numérique des lieux de travail et de la gestion des actifs, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique réalisé par Autodesk , un leader technologique mondial dont les activités couvrent l'architecture, l'ingénierie, la construction, la conception de produits, la fabrication, les médias et le divertissement. Cet investissement, qui fait suite à la récente fusion d'iOFFICE et de SpaceIQ , permettra de fournir des solutions intégrées qui doteront les entreprises d'une capacité inégalée d'analyse et d'optimisation de tous les aspects de leur patrimoine immobilier et de leurs actifs essentiels. Les modalités de l'investissement n'ont pas été dévoilées.

La pandémie a renforcé l'attention portée à la maximisation de la valeur et au renforcement de l'efficacité des installations, les dirigeants ayant déclaré que la réduction des coûts était leur principale priorité en matière d'immobilier dans une enquête récente menée par la société d'analyse Verdantix. Cependant, les flux de travail liés à l'occupation et à l'exploitation sont souvent fragmentés, ce qui rend difficile l'exploitation des données provenant de systèmes cloisonnés. L'expertise d'Autodesk en matière de modélisation des informations du bâtiment (BIM) permettra de résoudre ces problèmes en offrant la visibilité complète nécessaire pour planifier et gérer stratégiquement les ressources physiques pendant les opérations.

« Il n'a jamais été aussi important de combiner les données et les flux de travail relatifs à la conception, à l'exploitation et à l'exécution sur une seule et même plateforme afin d'améliorer le confort, la sécurité et l'efficacité des actifs immobiliers », a déclaré Nick Stefanidakis, directeur général d'Archibus, un produit iOFFICE + SpaceIQ. « L'investissement stratégique d'Autodesk nous permet de fournir les solutions dont les organisations ont besoin pour répondre à cette exigence. »

iOFFICE + SpaceIQ représente le portefeuille de solutions le plus complet du secteur en matière de plateformes intégrées de gestion des lieux de travail et des actifs d'entreprise. Plus de 10 000 clients dans le monde utilisent ces outils pour gérer plus de 186 millions de pieds carrés d'espace évalué à plus de 64 milliards de dollars. Les plateformes de l'entreprise, notamment le système de gestion du milieu de travail, Archibus, déployé à grande échelle, aident plus de 170 000 techniciens de maintenance à traiter 1,3 million d'ordres de travaux par mois. La plateforme Archibus a été l'un des premiers partenaires développeurs d'Autodesk, et cet investissement renforce leurs capacités combinées pour accroître la collaboration et l'évolutivité.

« Les utilisateurs des produits Archibus et Autodesk apprécieront une intégration plus étroite des données relatives à la conception et à la construction basées sur la technologie BIM avec des informations sur les opérations et les flux de travail afin d'optimiser les performances, le confort et la durabilité des installations », a déclaré Stefanidakis. « Propriétaires et occupants peuvent exploiter ces données opérationnelles pour faire des choix plus judicieux et plus éclairés en matière de conception et de construction. »

Autodesk est un leader mondialement reconnu des solutions de conception, d'ingénierie et de construction basées sur la technologie BIM depuis près de trente ans et a récemment introduit cette technologie dans le monde des jumeaux numériques, notamment avec le lancement d'Autodesk Tandem™ et l'acquisition d'Innovyze®. Autodesk considère cet investissement comme une nouvelle étape stratégique dans les efforts déployés par l'entreprise pour intégrer la technologie BIM et les technologies des jumeaux numériques à l'ensemble du cycle de vie des projets, de la conception à l'exploitation et à l'entretien.

« La technologie BIM est au cœur de l'activité AIC d'Autodesk et sert de base à la transformation numérique actuellement en cours dans le secteur du bâtiment, de la conception à l'exploitation », a ajouté Nicolas Mangon, vice-président de la stratégie du secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction chez Autodesk. « Les propriétaires et les exploitants jouent un rôle de plus en plus important dans la lutte contre le changement climatique grâce à l'amélioration de l'efficacité des bâtiments et à la création de lieux de travail flexibles et résilients lorsque les conditions de travail changent subitement. Notre investissement dans iOFFICE + SpaceIQ reconnaît qu'il importe de leur donner les outils dont ils ont besoin pour relever ces défis. »



Autodesk et iOFFICE + SpaceIQ offrent actuellement des intégrations entre Autodesk Revit® et AutoCAD® et Archibus et envisagent de permettre à l'avenir des intégrations entre Autodesk Construction Cloud® et la plateforme Forge® d'Autodesk. Des clients, dont le fournisseur mondial de solutions de logement et de construction Daiwa House, ont déjà tiré parti de l'intégration actuelle au profit de leurs activités.

« Daiwa House a élaboré une stratégie de production et de gestion des données sur les bâtiments afin que les propriétaires de bâtiments puissent prendre davantage de décisions fondées sur les données tout en réduisant les conjectures liées à l'exploitation et à I'entretien », a déclaré Takaaki Miyauchi, directeur principal du département de promotion numérique de la construction chez Daiwa House. « Archibus et les produits d'Autodesk liés à la technologie BIM sont au cœur de notre stratégie visant à rapprocher le modèle de projet et l'exploitation des actifs. L'investissement qu'Autodesk réalise dans iOFFICE + SpaceIQ introduira pleinement la technologie BIM dans les opérations de construction, ce qui est si important pour la transformation numérique des opérations de construction et l'avenir de l'environnement bâti. »"

Pour en savoir plus sur ce partenariat et sur la manière de tirer parti des solutions conjointes, rejoignez la session « Managing Space, Assets, and Maintenance through BIM to FM " » lors de la prochaine conférence numérique Autodesk University 2021 , et consultez le site www.spaceiq.com .

