IonMedicine oferece testes rápidos de Covid-19 para empresas que planejam retomada segura das atividades

Os testes sorológicos são de alta qualidade, registrados pela Anvisa e validados pelo Programa de Avaliação de Kits para Coronovírus (testecovid19.org), que reúne as principais entidades diagnósticas e sociedades de análise clínica do país.

O atendimento da IonMedicine na aplicação dos testes é feito dentro de rigorosos princípios de higienização por uma equipe de profissionais de saúde capacitados e paramentados adequadamente para a segurança de todos. O resultado do teste sai em até 15 minutos.

Em caso de resultado positivo, o paciente é orientado por um infectologista da Ion Medicine que, por telemedicina, informa sobre todos os cuidados e a eventual necessidade de isolamento.

"A principal vantagem do teste rápido é que ele permite identificar quem já teve contato com o Sars-CoV-2, mesmo nos casos assintomáticos e, se já desenvolveu anticorpos, tornado o indivíduo possivelmente imune à Covid-19", diz o infectologista Irineu Massaia, sócio-fundador da IonMedicine e vice-diretor da Santa Casa de Saúde de São Paulo.

O teste rápido é menos invasivo, feito com uma simples punção no dedo para a coleta de sangue, mais acessível no tocante a custos e permite a realização do exame em uma "janela imunológica" maior do que os outros tipos de testes.

A técnica usada é a da imunocromatografia, que consegue identificar a presença de anticorpos (IgM e IgG), a partir do décimo dia do contato com outra pessoa infectada, mesmo para quem não teve sintomas ou não sabe se teve contato com pessoas infectadas.

Sobre a IonMedicine

A IonMedicine é uma empresa de biotecnologia criada por profissionais de saúde, dedicados ao desenvolvimento da medicina diagnóstica de precisão por meio das ciências ômicas. A empresa nasceu como startup "health tech" em 2019, e tem como principal foco a pesquisa clínica com fins diagnósticos e alvos terapêuticos. Sediada em São Paulo, a IonMedicine conta com tecnologia de ponta, com modernos equipamentos de espectrometria de massas, e profissionais PhD a cargo de metodologias, análises e laudos dos exames.

