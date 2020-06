IONpath contrata Brad Nelson para sua equipe de liderança como vice-presidente sênior de marketing e estratégia corporativa

MENLO PARK, Califórnia, 17 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A IONpath, Inc., líder em imagens e análises de tecidos espaciais multiplexados, anunciou hoje a nomeação de Brad Nelson para o cargo de vice-presidente sênior de marketing e estratégia corporativa. O Sr. Nelson liderará marketing, gerenciamento de produtos e funções de aplicativos para atender à crescente demanda por informações sobre medicina translacional que só podem ser conseguidas com a Imagem de Feixe de Íons Multiplexada (MIBI™).

O rápido crescimento na imuno-oncologia e nos mercados adjacentes requer abordagens que possam detectar e quantificar sensivelmente a expressão de vários biomarcadores, preservando as informações espaciais. A IONpath é capaz de atender a essas necessidades do mercado de maneira única e está posicionada para um rápido crescimento comercial, tanto com o instrumento MIBIScope™ quanto com a oferta abrangente de serviços de pesquisa. O Sr. Nelson fornecerá liderança comercial para que a IONpath atenda a essa crescente demanda de clientes farmacêuticos, biotecnológicos e acadêmicos.

"Brad traz uma combinação única de ampla experiência em marketing e desenvolvimento corporativo com uma profunda experiência técnica", disse o Dr. Harris Fienberg, CEO da IONpath. "Toda a nossa equipe está animada por ter Brad a bordo para guiar nossa estratégia de imuno-oncologia e expandir nossas ofertas para novos mercados".

O Sr. Nelson tem mais de vinte anos de experiência na liderança de organizações de ciências da vida e dispositivos médicos em rápido crescimento. Ele tem um histórico de sucesso em empresas em estágio inicial, colocando novas tecnologias e aplicativos no mercado, impulsionando um rápido crescimento desde o início do produto até a adoção em larga escala. Mais recentemente, foi vice-presidente de marketing da Magnolia Medical Technologies, liderando o desenvolvimento de portfólios de marcas e produtos para a tecnologia Steripath da empresa, que experimentou rápida adoção e mais de 70% de crescimento de receita anual.

Antes da Magnolia Medical, o Sr. Nelson foi Chefe de Marketing e Diretor de Desenvolvimento Corporativo da Labcyte Inc., liderando o desenvolvimento de novos mercados e colaborações globais que proporcionaram um crescimento sustentado de receita e a aquisição pela Danaher Corporation. Anteriormente, liderou a organização de marketing da Velocity11 Inc., construindo um portfólio altamente diferenciado de produtos de marca e robótica que levou ao crescimento até chegar a líder do setor e à aquisição pela Agilent Technologies.

"Estou emocionado por me juntar à equipe de primeira classe da IONpath", disse Nelson. "A IONpath possui a rara combinação de tecnologia inovadora, apoiada por uma equipe de cientistas e engenheiros que podem transformar dados em conhecimento. Trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros farmacêuticos, biotecnológicos e acadêmicos, cumpriremos a promessa de conseguir precisão em medicamentos para os mercados de oncologia, imunologia, neurociência e doenças infecciosas, permitindo novas descobertas que melhorarão o atendimento ao paciente".

Sobre a IONpath, Inc. e os serviços de pesquisa IONpath

A IONpath, Inc. está revolucionando a imagem de tecidos para acelerar a descoberta médica e melhorar a saúde humana. O sistema MIBIscope™ da empresa utiliza a tecnologia de Imagem de Feixe de Íons Multiplexad (MIBI™), desenvolvida na Universidade de Stanford, e representa uma etapa transformadora na imagem de tecidos, multiplexando simultaneamente até 40 marcadores com especificidade inclusive em uma única célula. Os principais institutos de pesquisa, empresas de biotecnologia e farmacêuticas estão usando o MIBIscope em pesquisas nas áreas de imuno-oncologia, imunologia e neurociência, onde são necessários dados de imagem multiplexados de alta fidelidade. Além do sistema MIBIscope™ aprimorado com o MIBItracker™, a IONpath capacita as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento de parceiros acadêmicos, biotecnológicos e farmacêuticos por meio de sua abrangente divisão de serviços de pesquisa.

Visite www.ionpath.com para saber mais.

©2020 IONpath, Inc. Todos os direitos reservados. IONpath® é uma marca registrada e MIBI™ e MIBIscope™ são marcas comerciais da IONpath, Inc. Apenas para uso em pesquisa. Não para uso em diagnósticos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1088947/IONpath_Logo.jpg

FONTE IONpath, Inc.

Related Links

www.ionpath.com



SOURCE IONpath, Inc.