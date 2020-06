IONpath designa a Brad Nelson para su equipo de liderazgo, como vicepresidente senior de Marketing y Estrategia Corporativa

MENLO PARK, California, 17 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- IONpath, Inc., el líder en imágenes y análisis espacial multiplexado de tejidos, anunció en el día de hoy el nombramiento de Brad Nelson para el cargo de vicepresidente senior de Marketing y Estrategia corporativa. El Sr. Nelson estará a cargo de liderar las funciones de marketing, gestión de productos y aplicaciones, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de conocimientos en medicina traslacional que sólo puede lograrse con las imágenes por haz de iones multiplexados (MIBI™, por sus siglas en inglés).

El rápido crecimiento de la inmunooncología y los mercados adyacentes requiere enfoques que puedan detectar y cuantificar con sensibilidad la expresión de múltiples biomarcadores, al mismo tiempo que se preserva la información espacial. IONpath tiene una capacidad exclusiva para abordar estas necesidades del mercado y se encuentra posicionado para un rápido crecimiento comercial, tanto con su instrumento MIBIScope™ como con su oferta integral de servicios de investigación. El Sr. Nelson proporcionará liderazgo comercial a medida que IONpath satisface la creciente demanda de los clientes de los sectores farmacéutico, biotecnológico y académico.

"Brad aporta una exclusiva combinación de amplia experiencia en marketing y desarrollo corporativo con una profunda formación técnica", manifestó el Dr. Harris Fienberg, director ejecutivo de IONpath. "Todo nuestro equipo está emocionado de tener a Brad a bordo para guiar nuestra estrategia de inmunooncología y ampliar nuestras ofertas a nuevos mercados".

El Sr. Nelson tiene más de veinte años de experiencia en el liderazgo de organizaciones de ciencias de la vida y de dispositivos médicos en rápido crecimiento. Cuenta con una trayectoria exitosa en compañías en etapas tempranas que introducen al mercado nuevas tecnologías y aplicaciones, impulsando un rápido crecimiento desde la concepción del producto hasta su adopción a gran escala. Recientemente se desempeñó como vicepresidente de Marketing en Magnolia Medical Technologies, liderando el desarrollo de la marca y el portafolio de productos para la tecnología Steripath de la compañía, que experimentó una rápida adopción y un crecimiento de los ingresos anuales de más del 70%.

Antes de trabajar en Magnolia Medical, el Sr. Nelson se desempeñó como jefe de Marketing y director de Desarrollo Corporativo en Labcyte Inc., liderando el desarrollo de nuevos mercados y colaboraciones globales que dieron como resultado un crecimiento sostenido de los ingresos y la adquisición por parte de Danaher Corporation. Previamente dirigió la organización del marketing en Velocity11 Inc., desarrollando una marca altamente diferenciada y un portafolio de productos de robótica que llevó a un crecimiento líder en la industria y a la adquisición por parte de Agilent Technologies.

"Estoy encantado de sumarme al equipo de clase mundial de IONpath", declaró Nelson. "IONpath posee una rara combinación de tecnología de vanguardia respaldada por un equipo de científicos e ingenieros que puede convertir los datos en conocimientos. Trabajando codo a codo con nuestros socios farmacéuticos, biotecnológicos y académicos, cumpliremos la promesa de ofrecer medicina de precisión para los mercados de oncología, inmunología, neurociencias y enfermedades infecciosas, posibilitando nuevos descubrimientos que mejoren la atención a los pacientes".

Acerca de IONpath, Inc. e IONpath Research Services

IONpath, Inc. está revolucionando las imágenes de los tejidos con el propósito de acelerar los descubrimientos médicos y mejorar la salud humana. El sistema MIBIscope™ de la compañía utiliza la tecnología de imágenes por haz de iones multiplexados (MIBI™, por sus siglas en inglés), desarrollada en la Universidad de Stanford y representa un paso transformador en las imágenes de tejidos al multiplexar simultáneamente hasta 40 marcadores con una especificidad de una sola célula. Los principales institutos de investigación y las empresas biotecnológicas y farmacéuticas están utilizando el sistema MIBIscope en investigaciones de inmunooncología, inmunología y neurociencias, donde se necesitan datos de imágenes multiplexadas de alta fidelidad. Además del sistema MIBIscope™ mejorado con el MIBItracker™, IONpath faculta las iniciativas de investigación y desarrollo de los socios académicos, biotecnológicos y farmacéuticos a través de su amplia división de Servicios de investigación.

Para conocer más detalles, ingrese a www.ionpath.com.

©2020 IONpath, Inc. Todos los derechos reservados. IONpath® es una marca comercial registrada y MIBI™ y MIBIscope™ son marcas comerciales de IONpath, Inc. Solo para uso en investigación. No apto para uso en diagnósticos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1088947/IONpath_Logo.jpg

FUENTE IONpath, Inc.

Related Links

www.ionpath.com



SOURCE IONpath, Inc.