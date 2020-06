IONpath nombra a Brad Nelson vicepresidente de Marketing y Estrategia Corporativa

IONpath nombra a Brad Nelson para su equipo de liderazgo como vicepresidente sénior de Marketing y Estrategia Corporativa

MENLO PARK, California, 17 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- IONpath, Inc. el líder en imagen y análisis de tejido espacial multiplexado, ha anunciado hoy el nombramiento de Brad Nelson para el cargo de vicepresidente sénior de Marketing y Estrategia Corporativa. Nelson dirigirá los cargos de marketing, gestión de productos y aplicación para cubrir la creciente demanda de perspectivas de medicina traslativas que solo pueden lograrse con la Multiplexed Ion Beam Imaging (MIBI™).

El rápido crecimiento en inmuno-oncología y mercados adyacentes requiere enfoque que pueden detectar y cuantificar sensiblemente la expresión de varios biomarcadores mientras preservan la información espacial. IONpath es capaz de forma única de abordar estas necesidades de mercado y está posicionada para el rápido crecimiento comercial con su instrumento MIBIScope™ y su completa oferta de servicios de investigación. Nelson ofrecerá liderazgo comercial mientras IONpath cubre su creciente demanda de clientes farmacéuticos, biotecnológicos y académicos.

"Brad ofrece una combinación única de amplia experiencia de desarrollo corporativo y marketing y un profundo historial técnico", dijo el doctor Harris Fienberg, consejero delegado de IONpath. "Nuestro equipo completo está encantado de tener a Brad a bordo para guiar nuestra estrategia de inmuno-oncología y expandir nuestras ofertas en nuevos mercados".

Nelson tiene más de 20 años de experiencia en dirigir organizaciones de ciencias de la vida y dispositivos médicos de rápido crecimiento. Tiene un gran historial de éxito en compañías de fase temprana que llevan nuevas tecnologías y aplicaciones al mercado, impulsando un rápido crecimiento desde la creación del producto a la adopción a gran escala. Más recientemente, fue vicepresidente de Marketing en Magnolia Medical Technologies dirigiendo la marca y el desarrollo de la cartera de productos para la tecnología Steripath de la compañía que experimentó una rápida adopción y un crecimiento de los ingresos anuales de más del 70 por ciento.

Antes de Magnolia Medical, Nelson fue director de Marketing y director de Desarrollo Corporativo en Labcyte Inc., liderando el desarrollo de nuevos mercados globales y colaboraciones que generaron un crecimiento de los ingresos sostenido y la adquisición por Danaher Corporation. Previamente, dirigió la organización de marketing en Velocity11 Inc., construyendo una marca altamente diferenciada y una cartera de productos robóticos que condujo al crecimiento líder en la industria y a la adquisición por Agilent Technologies.

"Estoy encantado de unirme al equipo mundial de IONpath", dijo Nelson. "IONpath tiene la poco frecuente combinación de tecnología revolucionaria respaldada por un equipo de científicos e ingenieros que puedan convertir los datos en perspectivas. Trabajando estrechamente con nuestros socios farmacéuticos, biotecnológicos y académicos cumpliremos la premisa de mercados de medicina de precisión para oncología, inmunología, neurociencia y enfermedades infecciosas permitiendo nuevos descubrimientos que mejoran la atención al paciente".

Acerca de IONpath, Inc. e IONpath Research Services

IONpath, Inc. está revolucionando la imagen del tejido para acelerar el descubrimiento médico y mejorar la salud humana. La tecnología MIBIscope™ System utilizes Multiplexed Ion Beam Imaging (MIBI™) de la compañía, desarrollada en Stanford University, representa un paso transformador en la imagen de los tejidos multiplexando simultáneamente hasta 40 marcadores con especificidad a una sola célula. Los principales institutos de investigación, biotecnología y compañías farmacéuticas están utilizando el MIBIscope en investigación de inmuno-oncología, inmunología y neurociencia donde los datos de imagen multiplexada de alta fidelidad son necesarios. Además del MIBIscope™ System mejorado con MIBItracker™, IONpath empodera las iniciativas de investigación y desarrollo de socios académicos, biotecnológicos y farmacéuticos mediante su completa división Research Services.

Visite www.ionpath.com para aprender más.

©2020 IONpath, Inc. Todos los derechos reservados. IONpath® es una marca comercial registrada y MIBI™ & MIBIscope™ son marcas comerciales de IONpath, Inc. Solo para uso en investigación. No para uso en diagnósticos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1088947/IONpath_Logo.jpg

