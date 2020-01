IPC va participer au salon E-World Energy & Water 2020

ESSEN, Allemagne, 20 janvier 2020 /PRNewswire/ -- IPC, un chef de file mondial en fourniture de solutions de communications et de réseau sécurisées et conformes aux participants des marchés financiers, participera au salon E-World Energy & Water à Essen, en Allemagne, du 11au 13 février 2020. Cette année marque la septième année consécutive de participation d'IPC à cet important salon du secteur de l'énergie.

Dans le cadre de l'évènement, les organisations et les décisionnaires internationaux du secteur de l'énergie se réunissent en provenance du monde entier pour exposer leurs solutions d'énergie innovantes et discuter de questions clés du secteur telles que les tendances politiques et économiques mondiales, la technologie intelligente, la transition énergétique, et les nouvelles opportunités pour le secteur financier.

IPC soutient les participants visionnaires du secteur pour exploiter les opportunités qui se présentent dans le secteur de l'énergie alors que nous continuons d'apprendre de nos relations privilégiées avec les clients du domaine de l'énergie. Alors que le commerce de l'énergie et des produits de base augmente d'année en année, les experts d'IPC seront également sur place pour expliquer comment IPC collabore avec Cloud9 Technologies, un leader en communications basées dans le cloud, pour offrir une solution de commerce et de collaboration vocale ouverte de pointe permettant aux organisations de prendre une longueur d'avance dans le secteur en utilisant des solutions cloud.

IPC possède également une large gamme de produits et de solutions qui propulsent le commerce de l'énergie et des produits de base, en particulier Unigy et Connexus Cloud. Unigy est la toute dernière plateforme basée sur les architectures orientées services (SOA) ultra-innovante d'IPC qui change la donne pour les applications et les communications de commerce. Elle est flexible, sure, robuste et simple. Unigy utilise la technologie et l'architecture basée sur des normes la plus récente pour assurer la flexibilité et l'évolutivité et est spécifiquement conçue pour rendre l'ensemble de l'environnement commercial plus productif, plus conforme, plus intelligent et plus efficace.

La plateforme multi-cloud Connexus Cloud connecte les marchés financiers mondiaux avec des firmes côté acheteur et côté vendeur, des courtiers intermédiaires, des centres de liquidité, des firmes d'énergie, des fournisseurs de cycle de vie du commerce et des fournisseurs de données de marché ainsi que des firmes de compensation et de règlement. Ils sont interconnectés dans un écosystème de plus de 6600 participants des marchés financiers dans 750 villes et plus de 60 pays du monde.

Grâce à Connexus Cloud, IPC facilite la voix, les données, les partenaires et les applications pour les utilisateurs de l'ensemble du secteur financier mondial.

En fournissant et en intégrant des nuages privés et hybrides, et en offrant un accès sécurisé à plus de 550 nuages publics, Connexus Cloud permet d'utiliser le nuage pour bénéficier de communications de voix et de données haute performance sécurisées et garanties. Ceci inclut des livraisons optimisées pour la blockchain, les données de marché et les transactions.

Les participants à l'évènement qui souhaitent s'entretenir avec IPC peuvent nous rendre visite dans le Hall 2 au stand 2-231. Nous vous encourageons également à nous suivre sur Twitter @IPC_Systems_Inc et LinkedIn.

À propos d'IPC

IPC est un chef de file des technologies et des services qui propulsent les marchés financiers mondiaux. Nous aidons nos clients à anticiper les changements et à résoudre les problèmes, établissant la norme grâce à notre expertise sectorielle, notre service exceptionnel et notre technologie globale. Avec une approche accordant la priorité au client, IPC regroupe l'un des écosystèmes financiers mondiaux les plus vastes et les plus diversifiés couvrant toutes les catégories d'actifs et tous les participants du marché. En tant que catalyseur de cet écosystème, IPC permet à la communauté d'interagir, de négocier et de réagir aux changements et aux défis du marché. Nous collaborons avec nos clients pour les rendre productifs, conformes et connectés et pour les sécuriser. Pour en savoir plus, consultezipc.com.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont basés sur des attentes, des hypothèses, des estimations et des projections actuelles et sous-entendent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats réels pourraient varier sensiblement des résultats futurs formulés explicitement ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs.

