IPDESP: MAESTRIA EMOCIONAL

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O conceito de maestria emocional se refere a como um ser pensante lida com seus sentimentos e emoções. Mas se estende a não somente saber como lidar, mas também reconhecer de antemão as emoções. Algo que deve ser estudado em uma análise geral e pessoal para que a pessoa conquiste melhores resultados no que se proponha a desenvolver, considerando carreira e vida pessoal.

As organizações de trabalho, ao longo das últimas décadas, se tornaram cada vez mais automatizadas, de forma que o trabalho precisa ser desenvolvido com rapidez e, normalmente, em maior quantidade. Com esse cenário em vista, muitos empresários e investidores viram a importância da busca por uma melhor saúde e inteligência emocional para manterem-se a par do movimento constante do mercado financeiro. Lidar com pressão, ansiedade, possíveis outros problemas de saúde mental, tudo isso contribuiu para que o assunto se tornasse do interesse tanto de profissionais da psicologia, como para homens e mulheres de negócio, afirma a psicóloga Camila Belliard.

Pessoas que conseguem fortalecer a sua maestria profissional, criam habilidades, e com isso potencializam outras aptidões que são cruciais para o desenvolvimento interpessoal, gerando mais confiança e consequentemente melhores resultados, seja na esfera pessoal ou profissional.

Visando criar melhores relações interpessoais no meio de trabalho, o profissional deve reconhecer seu perfil e desenvolver uma série de competências comportamentais para assim atuar de forma mais assertiva em seu cotidiano, independente das situações pelas quais passe, com o tempo encontrando em sua psique a melhor atitude para o dito momento, ressalta Camila Belliard.

Isso pode se referir à tensão de compra e venda no mercado ou ao dia-a-dia de uma empresa em busca de lucro. Essas chamadas 'soft skills' precisam ser desenvolvidas por todos. Camila Belliard ainda sustenta que a inteligência emocional pode se configurar como uma 'soft skill', que não necessariamente é inata ao ser humano, mas pode ser aprendida e treinada.

Segundo o empresário Renan Bastos, saber lidar com as emoções importa mais para o sucesso do que a capacidade de assimilar informações.

Renan Bastos também fala sobre o assunto, para ele o tema deveria ser estudado e colocado em prática por qualquer empresário ou investidor que deseja aumentar seus ganhos na era atual, pois entende que ser o maestro dos seus sentimentos é muito vantajoso quando o assunto são investimentos.

Essas ideias estabelecem um padrão importante de comportamento, e sem dúvida deixa claro que saber controlar os sentimentos e transformá-los em aliados, é lidar com maestria as emoções e como consequência atingir melhores resultados.

