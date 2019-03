iPinYou schließt Partnerschaft mit Weibo zur Bereitstellung einer integrierteren Werbelösung für soziale und programmatische Plattformen

WASHINGTON, 22. März 2019 /PRNewswire/ -- iPinYou, Chinas führende programmatische Plattorm, ist vor kurzem eine Partnerschaft mit Weibo eingegangen, um die Verbraucherdaten chinesischer Konsumenten sowie ihren Medienbestand in iPinYous programmatische Plattform zu integrieren. Diese Integration unterstützt internationale Marken dabei, sich in Chinas komplexer Medienlandschaft zurechtzufinden und sie entschlüsseln zu können. Grace Huang, Gründerin und CEO von iPinYou, äußerte sich wie folgt: „iPinYou schreibt der Integration mit Weibo DMP einen großen Wert zu. Die sozial ausgerichtete Plattform, die zahlreiche Informationen birgt, befähigt iPinYou dazu, seinen Kunden integriertere Werbelösungen für eine stärkere Marketing-Effizienz bieten."

Die sozialen Netzwerke Chinas entwickeln sich rasant, jedoch im Hintergrund einer Landschaft, die sich von westlichen Gesellschaften unterscheidet. Baidu, Alibaba und Tencent (BAT) dominieren mit Kerngeschäften von Websuche bis hin zu sozialen Netzwerken nahezu jeden Bereich des chinesischen Internets. BATs Oligopol für Digitalmedien ist einer einzigartigen Consumer-Journey in China ausgesetzt, die nach ausgefeilteren Medienkauf-Lösungen für internationale Marken verlangt.

Soziale Netzwerke verfügen über besondere Vorteile, die Marken dabei unterstützen, das Interesse neuer Zielgruppen zu wecken. Chinesische Internetnutzer sind in hohem Maße vernetzt und in virtuelle soziale Communities eingebunden. Angesichts dessen schlossen sich iPinYou und Weibo zusammen, um Marken bei einer Vernetzung mit diesen Zielgruppen zur Seite zu stehen. Ihre Datenmanagementplattform (DMP) unterstützt Werber dabei, Zielgruppen noch individualisierter anzuvisieren, indem auf ihre Gewohnheiten innerhalb sozialer Netzwerke zurückgegriffen wird und Aspekte wie Account-based-Engagement, Marken-Follower und Hashtags berücksichtigt werden. Werbeanzeigen erscheinen in speziellen Formaten auf der Plattform wie ihre 9-Square-Ads und sind mit Deep Links integriert, um Kunden zur Anwendung des Unternehmens zurückzuführen.

Das Retargeting neuer Zielgruppen ist von wesentlicher Bedeutung für Werbetreibende, um Marketing-Effizienz zu verstärken und einen positiven ROI zu erzielen. iPinYou unterstützte einen internationalen e-Commerce-Kunden dabei, Einkäufer erneut anzuvisieren, um sie den Abschluss ihrer Transaktionen durch die Mobile-App des Unternehmens durchführen zu lassen. Der Return-on-Ad Spend der Kampagne war im Vergleich zu traditionellen Remarketing-Kampagnen um das Dreieinhalbfache höher. iPinYou kooperierte mit Werbetreibenden, um die wertvollen Hinweise zu identifizieren, die Kundeninteresse bzw. -absichten durch API-Integration oder Drittanbieter-Tracking signalisieren, wodurch Post-Backing-Funktionen für die Aktivitäten mobiler Anwendungen ermöglicht werden und Kunden eine Dateneinsicht erhalten. Diese Art integrierter Daten- und Medienlösungen hilft Marken dabei, sich mit bestimmten Zielgruppen zu vernetzen, sie über zahlreiche Kanäle hinweg zu konvertieren und unterstützt Werbervermarkter bei der Umsetzung ihrer Marketingziele.

Durch die wirksame Nutzung von iPinYous holistischer programmatischer Plattform und integrierter Ressourcen für soziale Netzwerke können Vermarkter den Gegenwert ihrer für Werbezwecke ausgegebenen Dollars maximieren und ihre Marketing-Effizienz allgemein erhöhen.

Bitte kontaktieren Sie iPinYou für weitere Informationen unter international@ipinyou.com

SOURCE iPinYou