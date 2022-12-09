IPLOOK EPC ve IMS, ULAK Baz İstasyonlarıyla Birlikte Başarılı Bir Şekilde Çalıştığını Kanıtladı

IPLOOK EPC ve IMS, ULAK baz istasyonlarıyla 3GPP uyumlu birlikte çalışabilirlik testini tamamlamasıyla, operatör ve işletmeler için gelişmiş beceriler ve müşteri odaklı bir mobil ağ çözümü mevcut hale gelecek.

HONG KONG, 9 Aralık 2022 /PRNewswire/ -- Önde gelen mobil çekirdek ağ sağlayıcısı IPLOOK Technologies, LTE ve 5G ürünlerinin küresel tedarikçisi ULAK ile birlikte çalışabilirlik sağladığını açıkladı. Ayrıca IPLOOK'un EPC IMS hizmetleriyle ve ULAK 4.5G-LTE baz istasyonları arasındaki veri ve ses hizmetleri testlerinin başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi.

IPLOOK'un çekirdek ağları daha esnek ağ bağlanırlığı sağlamak için tüm 3GPP uyumlu arayüzlerle daha gelişmiş performans ve açık kaynak özellikleri sunmakta. Bununla birlikte, ULAK baz istasyonları iletişim teknolojisi çözümleri ekosistemiyle entegrasyonu sağlar. Böylece, ULAK baz istasyonları ile entegre IPLOOK'un mobil çekirdek ağlarını kurmak, maliyet etkin ve hızlı bir şekilde geliştirilmiş ses ve veri hizmetleri kalitesine sahip 4G ticari ağlarını kurmak için uyumlu ve istikrarlı bir çözüm sunar.

Geliştirdikleri teknoloji hakkında bilgi veren ULAK Baş Teknoloji Sorumlusu Aziz Sever, "Ağ yenilikçiliği için açık kaynak ve gelişim metodolojilerinin yükselişi, ağ hizmetlerini genişletmek ve telekomünikasyon şirketleri pazarındaki sıkı bütçeler ve kaynakları yönetmek için yapılan yarışları hızlandırmaktadır. IPLOOK ile mevcut çözümün ötesine geçmek için çalışmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

IPLOOK Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi Satış Direktörü Frank Li ise, "ULAK ile yaptığımız işbirliği, müşterilerimize 4G ticari mobil ağları yüksek performanslı hizmetler ve yükseltilmiş esneklik ile sunma yönünde daha fazla seçenek sağlama hedeflerimizi ilerletmemizi sağlıyor. Gelecekteki işbirliğimizde yenilikçiliğin hızlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde değerlendirme yaptı.

IPLOOK nedir?

2012 yılında kurulan IPLOOK, sektöründe lider bir uçtan uca, bulut tabanlı mobil ağ çözüm sağlayıcısıdır. IPLOOK'un son derecede ölçeklendirilebilir sanallaştırılmış 3G/4G/5G çekirdek ağ yazılım ürünleri Mobil Ağ Operatörleri (MNO), Mobil Sanal Ağ Operatörleri (MVNO), Kablosuz İnternet Hizmetleri Sağlayıcıları (WISP) ve İşletmeler için dağıtım senaryolarında kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için www.iplook.com adresini ziyaret edebilirsiniz. IPLOOK'u LinkedIn'de @IPLOOK Technologies üzerinden takip edebilirsiniz

ULAK hakkında

ULAK COMMUNICATIONS Inc., ticari ağ operatörlerinin kullandığı mobil ve geniş bant iletişim sistemlerinin Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek ve artan iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için uçtan uca, sürdürülebilir ve güvenilir iletişim altyapıları için 5G ve LTE ürün ve teknolojileri sağlamak amacıyla Türkiye'de kuruldu.

Daha fazla bilgi: ulakhaberlesme.com.tr

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SOURCE IPLOOK Technologies