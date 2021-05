IPO Shanghai Electric Wind Power Group -- новый импульс для мировой ветроэнергетики

Shanghai Electric Wind Power Group запускает IPO на SSE STAR Market в качестве нового импульса для мировой ветроэнергетики

ШАНХАЙ, 31 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- 19 мая 2021 года в здании Шанхайской фондовой биржи прошла церемония в честь первичного размещения акций (IPO) Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. (далее "Shanghai Electric Wind Power Group") (688660) — дочернего предприятия компании Shanghai Electric Group Co. Ltd. (далее "Shanghai Electric" или «Компания») (601727.SS и 02727.HK) — на научно-технической инновационной площадке Шанхайской фондовой биржи. Этот листинг положил начало важной эпохе в истории Компании, выступая в роли новой площадки для запуска, с которой Компания будет способствовать ускорению глобального перехода к экономике, опирающейся на более экологически чистую и устойчивую ветроэнергетику.