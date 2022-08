IPS renforce son expertise européenne en matière de fabrication aseptique et accueille en son sein un expert métier, Kevin Owen

BLUE BELL, Pennsylvanie, et BIRMINGHAM, Angleterre, 19 août 2022 /PRNewswire/ -- IPS-Integrated Project Services, LLC , un fournisseur de premier plan de services d'ingénierie, d'approvisionnement, de gestion de la construction et de validation ( EPCMV ), accueille Kevin Owen au sein de son équipe de la région EMEA au poste de directeur en charge des technologies aseptiques. Basé à Birmingham, au Royaume-Uni, Kevin Owen fournira des services de conseil technique sur les défis réglementaires d'une opération pharmaceutique et supervisera des projets de technologie aseptique pour des clients de la région EMEA, qui compte des bureaux au Royaume-Uni, en Irlande, en Suisse et en Allemagne.

M Owen est un expert métier en matière de finition aseptique (EM) chevronné qui compte plus de 30 ans d'expertise au sein des opérations pharmaceutiques et de la gestion des laboratoires de contrôle de la qualité. Microbiologiste de formation, M Owen se spécialise dans les procédés de remplissage aseptiques, les laboratoires de contrôle de la qualité et les installations de traitement médical avancé se conforment à toutes les exigences réglementaires. M Owen a géré la conformité du cycle de vie des produits, des premiers stades des essais cliniques à la pleine capacité commerciale. Il a de l'expérience dans l'installation de nouvelles lignes et de nouveaux équipements dans une installation existante tout en conservant sa capacité commerciale. Il sait appréhender facilement les lignes directrices réglementaires et navigue avec aisance au cœur de ces arcanes, une expertise acquise lorsqu'il était client. Il s'appuie également sur une connaissance experte des BPF et des attentes actuelles et futures en matière de conformité, notamment quant à l'ébauche de l'annexe I. Kevin Owen donne régulièrement des conférences internationales sur l'asepsie. Professionnel aux compétences rares, il accompagne les projets de bout en bout, depuis le stade précoce de détermination de la faisabilité jusqu'au stade final avec les pratiques de mise en exploitation, validation et homologation, et avec la formation des opérateurs. Son expertise opérationnelle le distingue des autres professionnels.

« Nous sommes ravis d'accueillir Kevin Owen dans la famille IPS », a déclaré Daryn Jenkins, directeur général, EMEA. « Son expérience et son énergie sont essentielles à la réalisation de nos projets dans l'ensemble de la zone EMEA et à la concrétisation de la voix de nos clients tout au long de la phase de mise en œuvre de tous nos projets. Je suis très heureux qu'il ait décidé de rejoindre notre équipe. »

IPS est un leader mondial dans le développement de solutions commerciales innovantes pour les industries biotechnologiques et pharmaceutiques. Grâce à son expertise opérationnelle et à ses connaissances de l'industrie, à ses compétences et à sa passion, IPS offre des services de consultation, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle de projet, de gestion de la construction et de conformité qui permettent aux clients de développer et de fabriquer des produits ayant une incidence sur la durée de vie. Sa région EMEA, établie en 2015, compte environ 300 employés et est en pleine croissance. Avec l'ajout de sa plus récente acquisition, Linesight , IPS compte près de 3 000 professionnels dans plus de 45 bureaux répartis dans 17 pays des Amériques, en Europe, dans la région Asie-Pacifique, en Asie du Sud-Est, en Australie et au Moyen-Orient. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.ipsdb.com .

