IPsoft est nommée « leader » par un cabinet de recherche indépendant

IPsoft est nommée « leader » dans le rapport d'évaluation du marché des « agents conversationnels autonomes pour les opérations informatiques », Amelia étant la seule solution à recevoir une note « qui fait la différence » pour l'ensemble des 10 critères

NEW YORK, 16 avril 2019 /PRNewswire/ -- IPsoft, leader mondial de l'intelligence artificielle pour les entreprises, a été reconnue aujourd'hui comme « leader » dans le rapport d'évaluation « The Forrester New Wave™: Standalone Chatbots for IT Operations, Q2 2019 » (rapport sur les agents conversationnels autonomes pour les opérations informatiques au deuxième trimestre 2019) parmi les huit entreprises sélectionnées. Dans son évaluation publiée aujourd'hui, Forrester New Wave a également constaté qu'IPsoft caracole en tête avec des fonctionnalités pointues d'agents conversationnels (chatbots) pour les opérations informatiques et qu'elle est la solution idéale pour les entreprises souhaitant s'engager dans les technologies cognitives.

Basée sur 10 critères, l'évaluation « a remarqué que les flux de travail, le langage, les modèles d'intention prêts à l'emploi (OOB pour out-of-the-box) et les intégrations dédiées aux cas d'utilisation dans des opérations informatiques sont des différenciateurs clés pour les 'leaders' dans cet espace. »

Le rapport mentionne que « grâce à une bibliothèque de flux de travail et de modèles linguistiques préfabriqués granulaires pour les opérations informatiques, des rapports détaillés, une plate-forme d'automatisation et une formation linguistique approfondie, Amelia d'IPsoft est à la tête du marché de la préparation aux opérations informatiques ».

« Grâce à son automatisation des flux de travail et aux fonctions de développement de la langue active, IPsoft offre une solution idéale à ceux qui recherchent des fonctionnalités avancées, telles que la création de flux de travail permettant des interactions de bureau d'assistance plus sophistiquées », indique Forrester Research dans son rapport.

« En l'espace de moins de six mois, nous avons été nommés 'Leader' par deux grands cabinets de recherche, Everest Group et Forrester ; tout d'abord par Everest Group sous la bannière 'Conversation avec une intelligence artificielle - Rapport sur le marché des agents virtuels intelligents (IVA) en 2019' et maintenant dans l'évaluation de Forrester New Wave 2019. Cela prouve qu'IPsoft est à la première place à l'heure d'apporter des avantages commerciaux différenciants et de la valeur ajoutée à ses clients. Alors qu'un nombre croissant d'entreprises se tournent vers l'intelligence artificielle et l'automatisation pour améliorer leur organisation et l'expérience client, nous sommes très heureux d'être nommés 'Leader' », a déclaré Chetan Dube, fondateur et PDG d'IPsoft.

Le rapport « Standalone Chatbots for IT Operations » 2019 de Forrester New Wave a utilisé les 10 critères suivants pour évaluer chacun des huit principaux fournisseurs qui sortent du lot : apprentissage de l'agent conversationnel, automatisation de l'agent conversationnel, architecture et intégrations, niveau de préparation de l'agent conversationnel, développement et mise en place des outils adéquats, développement et sécurité, gestion de l'agent numérique, positionnement du fournisseur, feuille de route et approche du marché.

Vous en saurez plus sur l'intégralité de l'évaluation de Forrester New Wave, intitulée « Standalone Chatbots for IT Operations » en cliquant sur : https://info.ipsoft.com/the-forrester-new-wave

À propos d'Amelia

Amelia est la première assistante numérique du marché. Depuis son lancement en 2014, elle a acquis des centaines de compétences dans de multiples secteurs. Elle est modelée sur l'intelligence, la compréhension et l'empathie humaines.

AI Pioneers, une communauté de dirigeants d'entreprise issus de divers secteurs d'activité, échange des idées et fait preuve d'un leadership éclairé axé sur l'intelligence artificielle et les enjeux auxquels font face aujourd'hui les dirigeants d'entreprise et les responsables informatiques.

À propos d'IPsoft

IPsoft est le leader de l'intelligence artificielle (IA) pour les entreprises, des solutions cognitives et autonomes. C'est aussi le berceau d'Amelia, l'assistante numérique basée sur l'IA la plus humaine du secteur. La capacité d'Amelia à apprendre, interagir et s'améliorer au fil du temps fait d'elle la seule IA du marché capable de comprendre largement les besoins et les intentions des utilisateurs. Amelia peut être formée à reconnaître des mots et des phrases dans plusieurs langues. Elle offre des avantages commerciaux concrets, notamment une réduction des coûts d'exploitation, une plus grande satisfaction de la clientèle et une productivité accrue des employés. IPsoft a été la première entreprise à lancer une plate-forme numérique de bout en bout, 1Desk™, afin de fournir des services partagés aux entreprises. En connectant les conversations de front-office (accessibles aux utilisateurs finaux) aux systèmes back-end, IPsoft automatise les processus métier au service des employés, des clients et des citoyens, ce qui se traduit par des résolutions rapides, des utilisateurs satisfaits et des économies importantes en matière d'organisation.

Basée à New York, IPsoft compte des bureaux dans 15 pays et travaille au service de plus de 550 des marques les plus phares au monde, notamment pour plus de la moitié des plus grands prestataires de services informatiques au monde.

