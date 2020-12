IPwe rejoint le groupe de réflexion sur l'intelligence artificielle de l'European Digital SME Alliance, reconnue comme le Top 100 des innovateurs en intelligence artificielle dans l'UE

PARIS et HONG KONG, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- IPwe a rejoint le groupe de réflexion PME sur l'intelligence artificielle , composé d'innovateurs et de fournisseurs de services qui concentrent leurs efforts sur la technologie de l'IA au profit des PME à travers l'Europe. Soutenu par l' European DIGITAL SME Alliance , le groupe a pour mission de favoriser l'adoption des technologies de l'IA tout en encourageant la politique et la réglementation de l'UE en faveur de l'innovation.

L'association européenne DIGITAL SME Alliance, composée de plus de 20 000 PME numériques ainsi que de 30 associations nationales et régionales de PME, représente le plus grand réseau d'entreprises de technologies de l'information et de la communication (TIC) en Europe. Sa taille et sa portée permettent à l'Alliance d'organiser et d'influencer les politiques et les pratiques au niveau européen.

IPwe fournira aux PME de l'UE des solutions de pointe en matière de propriété intellectuelle afin de simplifier, d'accélérer et de réduire le coût des analyses, des transactions, de la gestion des risques et du financement des brevets, grâce aux technologies de l'IA et à une équipe mondiale ayant plus de 100 ans d'expérience dans ce domaine.

En collaboration avec le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, le groupe de réflexion sur l'IA favorisera l'adoption de technologies en dispensant une formation approfondie sur l'impact et l'influence de l'IA et des technologies connexes. Les membres du groupe de réflexion sur l'IA comprennent des sociétés dont le siège social est en Europe et qui ont une expertise reconnue dans les solutions d'entreprise basées sur l'IA.

« IPwe apprécie grandement l'infrastructure critique pour l'IA créée et le soutien que nous avons reçu de la Commission européenne et d'organisations comme le CCR. L'accent mis par l'UE sur l'IA, et ses efforts sur les PME en particulier, sont incroyablement importants si l'on veut éviter que l'IA ne soit dominée par quelques entreprises massives. En s'appuyant sur ces initiatives de l'UE, IPwe continuera à investir massivement dans la R&D et l'embauche en matière d'IA dans l'UE », a déclaré Erich Spangenberg, PDG d'IPwe SAS à Paris.

« La prochaine étape consiste à travailler avec les PME de l'UE, les sources de financement et les prestataires de services pour créer une base de données présentant les attributs de la propriété intellectuelle des PME les plus innovantes de l'UE. Cette base de données peut ensuite être utilisée par les PME, les sociétés de capital-risque et d'autres sources de financement, ainsi que par les pouvoirs publics, afin d'accroître le financement des PME de l'UE. Nous pensons que ces PME européennes sont le moteur de notre reprise économique post-Covid en créant des emplois et en résolvant des problèmes importants que quelques méga entreprises ne sont tout simplement pas en mesure d'aborder. »

IPwe est heureux de rejoindre ce groupe pivot et de contribuer aux initiatives européennes visant à développer un réseau d'innovateurs en IA à travers l'Europe, aidant ainsi les PME à innover en fournissant la prochaine génération de services et de solutions de propriété intellectuelle compatibles avec l'IA.

