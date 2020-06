IQM, champion européen des technologies approfondies, reçoit plus de 20 millions € en nouveaux financements

IQM a bénéficié d'une croissance étonnante qui l'a vue établir en un temps record un laboratoire de recherche entièrement fonctionnel. Elle a par ailleurs recruté la plus grande équipe consacrée au matériel quantique en Europe. Grâce à l'aide que représentent ces nouveaux 20 millions €, IQM va pouvoir recruter un ingénieur quantique par semaine et franchir une nouvelle étape importante en vue de la commercialisation de la technologie par une conception conjointe de matériel et d'applications du calcul quantique.

« Les ordinateurs quantiques seront financés par des gouvernements européens appuyant la stratégie d'expansion d'IQM visant à construire des ordinateurs quantiques en Allemagne, » souligne Dr Jan Goetz, PDG et cofondateur d'IQM.

Le gouvernement finlandais a annoncé (en anglais) la semaine dernière qu'il contribuera de 20,7 millions € en vue de l'acquisition d'un ordinateur quantique destiné au VTT Technical Research Centre of Finland (Centre de recherche technique de Finlande).

« On a assisté à une semaine dernière stupéfiante avec quarante millions destinés aux ordinateurs quantiques en Finlande. Le personnel d'IQM est enthousiaste à la perspective de travailler avec VTT, l'université Aalto et le CSC sur cet écosystème, » se félicite Pr Mikko Möttönen, directeur scientifique et cofondateur d'IQM.

Cette annonce a été suivie par le gouvernement allemand avec 2 b€ et une commande immédiate en vue de la construction d'au moins deux ordinateurs quantiques. IQM considère ceci comme constituant un point idéal pour étendre ses opérations en Allemagne.

« Avec notre équipe qui s'étoffe à Munich, IQM va concevoir en partenariat des ordinateurs quantiques pour des opérations commerciales et mettre en place des installations pour mise à l'essai de calculateurs quantiques, » déclare Pr Enrique Solano, PDG d'IQM Germany.

L'informatique quantique va transformer de façon radicale les vies de milliards de personnes. Les applications couvrent des inventions changeant la donne en médecine et de matériaux nouveaux et vont jusqu'à la découverte de modèles économiques et de procédés durables.

« Nous sommes en train d'assister à une dynamisation du financement des technologies approfondies en Europe, qui prennent maintenant une grande importance. Pour un financement sain de jeunes entreprises comme IQM, il nous faut les trois filières de financement : (1) des subventions de recherche afin de stimuler d'autres innovations clés, (2) des investissements en capitaux propres pour faire grandir la Société, et (3) une adoption précoce grâce à des acquisitions soutenues par le gouvernement. Ceci permet de mutualiser les risques tout en créant une nouvelle industrie et de nouvelles analyses de rentabilisation, » fait observer Dr Goetz.

IQM se concentre sur les processeurs quantiques supraconducteurs qui sont rationalisés pour des applications commerciales grâce à une approche de conception conjointe.

« Grâce à ce nouveau financement et à l'immense soutien des gouvernements finlandais et européens, nous sommes prêts à passer à une plus grande échelle technologique. Ceci nous rapproche d'un avantage quantique et ainsi de la fourniture d'une valeur commerciale tangible à courte échéance dans les ordinateurs quantiques, » ajoute Dr Kuan Yen Tan, directeur des techniques informatiques et cofondateur d'IQM.

IQM se classe dans les 2 % au sommet des jeunes pousses européennes des technologies approfondies postulant pour le programme hautement concurrentiel de l'Accélérateur du CEI.

Grâce à son solide plan de technologie et d'entreprise, IQM figure parmi les 72 ayant réussi à franchir le processus très compétitif de sélection du CEI. Un total de 3969 sociétés ont demandé ce financement.

« La composante de 15 millions € en capital propre par le CEI peut représenter une contribution idéale dans les négociations fde financement de série A d'IQM, » commente une Dre Juha Vartiainen rayonnante, directrice d'exploitation et cofondatrice d'IQM.

Ce nouveau financement vient également appuyer l'établissement récent d'IQM de sa nouvelle infrastructure quantique souterraine capable d'abriter la première batterie européenne d'ordinateurs quantiques. IQM fournit la pile complète de matériel pour un ordinateur quantique intégrant diverses technologies et appelle à des collaborations avec des sociétés de logiciel quantique. Des ingénieurs brillants dans le domaine des logiciels quantiques sont également invités à rejoindre IQM.

