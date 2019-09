IQPC Exchange : 70 leaders de l'expérience client vont se réunir pour discuter de l'avenir du secteur du tourisme et de l'hôtellerie

LONDRES, 19 septembre 2019 /PRNewswire/ -- La conférence Customer Experience Exchange for Travel & Hospitality démarre dans cinq semaines et promet d'être exceptionnelle. Au mois d'octobre, 70 leaders XC du secteur du tourisme et de l'hôtellerie vont se retrouver pendant deux jours à Londres pour partager connaissances et savoir-faire, et définir ce qui constituera une expérience client réussie en 2020.

Intervenants pour l'édition 2019 :

Au cours de son discours liminaire, Bas Lemmens, fondateur et PDG de Meetings.com, expliquera comment construire une expérience client favorable grâce à une meilleure compréhension des données.

Boet Kreiken, directeur général adjoint de l'expérience client chez KLM, présentera son travail au sein de l'une des meilleures compagnies aériennes au monde qui place l'XC au cœur de sa stratégie.

Des dirigeants du secteur du tourisme et de l'hôtellerie participeront notamment à des groupes de réflexion, à des sessions de networking, à des débats interactifs d'experts, à des tables rondes, auxquels s'ajouteront les présentations introductives que donneront des leaders d'opinion. En outre, des discussions stratégiques intenses auront lieu au cours des deux jours. En ressortiront certainement des idées nouvelles sur la place grandissante qu'occupe l'expérience client au sein de la stratégie globale de l'entreprise. Le responsable de l'expérience client et de la transformation mondiale chez Thomas Cook décrit la conférence 2018 Exchange comme « une excellente occasion de discuter avec un large panel de personnes venant d'organisations diverses mais confrontées aux mêmes problèmes ».

La conférence Customer Experience Exchange for Travel & Hospitality se tiendra les 22 et 23 octobre au Hurlingham Club de Londres. Pour assister à cette manifestation, les participants devront répondre à des critères stricts et prouver qu'ils occupent un poste de cadre décideur au sein de leur entreprise.

Pour en savoir plus sur la conférence Exchange, consultez le programme complet ou demandez une invitation pour participer à cet événement axé sur les clients.

Contact :

Sam Cartwright,

Sam.Cartwright@iqpc.co.uk,

Tél. : +44 (0)207-368-9782

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/998216/CXE_TravelHospitality_Logo.jpg

SOURCE IQPC Exchange