IQPC Exchange : 70 leaders de la collecte de données vont se réunir pour discuter de l'avenir du secteur des services financiers

LONDRES, 19 septembre 2019 /PRNewswire/ -- La conférence Chief Data Officer Exchange for Financial Services débutera dans huit semaines et promet d'être exceptionnelle. En novembre, 70 responsables des données du secteur des services financiers se réuniront pendant deux jours à Londres pour partager leurs connaissances et leur expertise, et définir la stratégie des organisations des services financiers en matière de données en 2020.

Les intervenants de la conférence Exchange 2019 incluent :

, directeur des données intérimaire chez Allianz, qui expliquera comment se mettre dans la peau d'une start-up pour parvenir à la gestion de la valeur des données. Scott Taylor , Data Whisperer chez MetaMeta Consulting, qui expliquera pourquoi les données de référence permettent la transformation numérique sous l'autorité du directeur des données.

Des cadres supérieurs en charge des données issus du secteur des services financiers participeront notamment à des groupes de réflexion, à des sessions de networking, à des débats interactifs d'experts, à des tables rondes, auxquels s'ajouteront les présentations introductives que donneront des leaders d'opinion du secteur. En outre, des discussions stratégiques intenses auront lieu au cours des deux jours et pourraient donner lieu à de nouveaux développements concernant les changements culturels liés aux données dans les grandes organisations.

La conférence Chief Data Officer Exchange for Financial Services se tiendra les 5 au 6 novembre au Hilton London Syon Park. Pour assister à cette manifestation, les participants devront répondre à des critères stricts et prouver qu'ils occupent un poste de cadre décideur au sein de leur entreprise.

Pour en savoir plus sur la conférence Exchange, consultez le programme complet ou demandez une invitation pour participer à cet événement axé sur les solutions.

