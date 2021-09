IR et Jabra s'associent pour améliorer l'expérience auditive

IR Collaborate s'intégrera à Jabra, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies audio pour les entreprises, les fournisseurs de services gérés et les centres de contact, pour ajouter des données en temps réel sur les terminaux afin d'améliorer la surveillance, l'alerte et le dépannage des réunions et des appels. Les données des appareils seront intégrées à la fonctionnalité unique de visualisation de l'expérience EQ360 de Collaborate. L'intégration permettra un aperçu plus complet de la qualité sonore et des performances des appareils Jabra, notamment les casques, les haut-parleurs et les webcams, quel que soit l'endroit où les utilisateurs travaillent.

« Il n'a jamais été aussi important d'offrir des expériences audio et vidéo de qualité dans le cadre du « Hybrid Way of Working », ou « mode de travail hybride ». Et pour Jabra, ces expériences vont au-delà du transport des flux audio et vidéo », a déclaré Anders Hvelplund, Vice-président principal des solutions de centre de contact chez Jabra. « Nos solutions audio/vidéo intelligentes fournissent des données en temps réel qui aident à réinventer la façon dont les entreprises facilitent une excellente collaboration depuis n'importe où. Notre partenariat avec IR et leur expertise en matière d'analyse et de perspectives permettent à nos clients communs de prendre des décisions éclairées et de prendre les mesures ciblées nécessaires pour s'adapter et exceller dans un environnement de travail hybride. »

En plus des données relatives aux performances des appareils et à la qualité sonore, Jabra capture des points de données, tels que le bruit ambiant, les schémas comportementaux et le déroulement des conversations. L'intégration de ces mesures dans la prise en charge multi-fournisseurs et multi-plateformes d'IR fournira des informations plus approfondies et exploitables sur l'expérience de l'utilisateur, qui pourront susciter des actions ciblées.

« Nos clients nous ont dit à plusieurs reprises que la qualité audio est l'élément le plus important de l'expérience de réunion et l'un des plus grands défis lorsque de nombreuses personnes travaillent à partir de différents endroits », a déclaré James Brennan, responsable des produits Collaborate chez IR. « C'est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l'idée de nous associer à Jabra. La capacité à comprendre l'expérience utilisateur sous de nouvelles perspectives et à un niveau aussi granulaire va changer la donne pour les organisations qui cherchent à réussir dans un environnement de travail hybride. »

Avec la prise en charge de Microsoft 365, Microsoft Teams, Webex, Zoom, ainsi que d'un large éventail de plateformes de centres de contact et de communications unifiées sur site de Cisco et d'Avaya, de SBC, de composants réseau, de dispositifs et autres, IR Collaborate permet aux clients de simplifier la complexité de la gestion des environnements de communication unifiée et de collaboration multifournisseurs. L'intégration de Jabra dans Collaborate améliorera la gestion de l'expérience en offrant un meilleur aperçu des performances des appareils et de leur impact sur l'expérience de l'utilisateur final.

IR est idéalement positionné pour simplifier la complexité de la gestion de l'expérience afin de garantir que les organisations puissent fournir un service cohérent et de haute qualité à tous les utilisateurs.

