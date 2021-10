IR-Jahreskonferenz mit Gartner und Celent

Gareth Lodge von Celent wird eine Transact-Analystensitzung zum Thema „The Payments New Normal" halten, in der es um die Zukunft von Karten, den Aufschwung von Echtzeit-Zahlungen, die Auswirkungen von ISO 20022 auf hochwertige Zahlungen und die Frage geht, wie die Einbindung in die Prozesse Ihrer Kunden zu einem Erfolgsrezept auf dem Echtzeit-Markt werden kann.

Megan Fernandez von Gartner wird eine Collaborate-Analystensitzung abhalten, in der sie den Wandel des Unified-Communications-Marktes, den Einfluss der Pandemie auf UC-, UCaaS- und Meetings-Trends, die Pläne der wichtigsten Anbieter in diesem Bereich (einschließlich Cisco, Zoom, Microsoft und Avaya) und die Chancen für die Zukunft untersucht.

„Beschleunigt durch die Pandemie sind die Modernisierung des Zahlungsverkehrs und der hybride Arbeitsplatz auf dem Vormarsch, und mit ihnen die Nachfrage nach besseren Einblicken und verbesserten Benutzererfahrungen", so Kevin Ryder, Chief Marketing and Product Officer bei IR. „Ich freue mich über die großartige Auswahl an Rednern auf der IR Connect, insbesondere über die Hinzunahme von Gartner und Celent, führenden Analysten im Bereich der Zusammenarbeit und des Zahlungsverkehrs, die ihre Erkenntnisse über die Navigation in unserer neuen Welt teilen werden."

Auf dem Programm stehen außerdem eine Keynote von John Ruthven, CEO, ein Überblick über die Produktvision von IR von Kevin Ryder, Chief Marketing and Product Officer, sowie exklusive Updates zur Produkt-Roadmap von James Brennan, Head of Collaborate Products, und David Guiver, Head of Transact Products.

Die mit Spannung erwarteten IR Connect Awards wurden ebenfalls überarbeitet, wobei in diesem Jahr neue Kategorien eingeführt wurden, darunter Partner des Jahres, Technical Guru und Experience Transformation.

Mit der Anmeldung zur Veranstaltung erhalten die Teilnehmer außerdem zwei Monate lang kostenlosen Zugang zur IR Academy, wo sie offizielle Schulungen und Akkreditierungen für IR-Lösungen absolvieren können.

IR Connect findet am Donnerstag, dem 21. Oktober 2021, virtuell statt und ist für alle Teilnehmer kostenlos. Anmeldungen für die Veranstaltung sind ab sofort möglich, buchen Sie Ihren Platz unter ir.com/connect.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1538708/Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1654986/IR_Connect_Gartner_Celent_present_year_s_event.jpg

Related Links

www.ir.com



SOURCE IR