Iranische Diaspora organisiert historische Online-Veranstaltung zur Förderung von Demokratie und Gerechtigkeit im Iran

Nach dem Erfolg der letztjährigen Veranstaltung, an der Millionen von Zuschauern aus fünf Kontinenten und 177 Ländern teilgenommen haben, wird die Veranstaltung in einem ausgedehnten dreitägigen Gipfeltreffen live übertragen, bei dem sich Iraner und Widerstandsanhänger aus 50.000 Orten in 105 Ländern und im gesamten Iran den Mitgliedern der Volksmudschahedin im Camp Ashraf anschließen.