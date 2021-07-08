IREX: Как пандемия повлияла на подачу информации в СМИ в Европе и Евразии

News provided by

IREX

Jul 08, 2021, 08:45 ET

ВАШИНГТОН, 8 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- IREX (Совет международных научных исследований и обменов) опубликовал результаты нового исследования Vibrant Information Barometer (VIBE), где подчеркивается несколько факторов: международный финансовый спад, утаивание информации правительствами и дезинформация в связи с пандемией COVID-19 и как это затронуло СМИ и информационный сектор в 13 странах Европы и Евразии.

На протяжении почти 20 лет IREX составляет индекс устойчивости СМИ при финансовой поддержке USAID. В ходе работы над ним появилось исследование Vibrant Information Barometer, в рамках которого проводится сбор данных и оценка подачи и использования информации. Отчет VIBE составляется с помощью региональных экспертов. В нем отражено, насколько динамично развиваются информационные системы стран в цифровую эпоху, как реализуются новые концепции, например медиаграмотность и информационные пузыри, а также как работают медиаресурсы и насколько высоко качество информации в СМИ и информационном секторе.

В отчете VIBE за 2021 год показано, что глобальный экономический спад 2020 года, вызванный пандемией, еще больше подорвал медиа-сектор, который испытывал трудности с сокращением эксплуатационных ресурсов ранее. Еще не проводились конкретные исследования воздействия COVID-19 на медиарынок в Сербии, однако данные, представленные на форуме, организованном с поддержкой USAID осенью 2020 года, указывают на сокращение рынка рекламы с начала прошлого года. Во всем регионе реклама становится все более политизированной, средства массовой информации склоняются к политически мотивированным благотворителям, которые вмешиваются в подачу контента, что ведет к усилению самоцензуры.

Региональные эксперты отметили ряд мер, принятых правительствами их стран для сокрытия информации об общественном здравоохранении и данных о воздействии COVID-19. Группа экспертов из Грузии отчиталась, как органы здравоохранения страны игнорировали средства массовой информации и задаваемые ими вопросы об эпидемии. И без того затрудненный доступ журналистов к общественной информации был еще больше ограничен. Ограничения, введенные правительством России в связи с распространением COVID-19, позволили властям воздействовать на общественный надзор в ходе голосования по внесению поправок в Конституцию в 2020 году, а также во время региональных и муниципальных выборов в сентябре 2020 года.

Кроме того, правительства всех стран в регионе утаивали информацию, а дезинформация, включая слухи и заговоры о пандемии, набирала обороты. Имеются в виду местные вариации ничем не подтвержденных домыслов, связанных с имплантацией микрочипов или ролью технологии 5G при вакцинации. Группа экспертов из Северной Македонии отметила, что, несмотря на отсутствие официальных данных, в ходе двух исследований по проверке фактов в СМИ страны было выявлено, что примерно две трети статей, опровергнутых в 2020 году, оказались связаны с COVID-19.

Отчет VIBE публикуется при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). В VIBE приводятся данные, собранные по странам, а также используется панель управления VIBE Explorer для изучения и сравнения тенденций в регионах и отдельных странах.

Шелтон Рулхак (Shelton Roulhac), директор по стратегическим коммуникациям в IREX
[email protected]

Related Links

http://www.irex.org

SOURCE IREX

Also from this source

Nová studie organizace IREX zaznamenává vliv pandemie na média a...

Nowe badanie IREX ukazuje wpływ pandemii na sektor mediów i...

Explore

More news releases in similar topics