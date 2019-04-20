Ирвин Бишоп-мл. назначен на должность вице-президента по вопросам цифрового и стратегического планирования компании Young Living

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Young Living Essential Oils

Apr 20, 2019, 11:33 ET

На новом посту талантливый руководитель продолжит внедрять инновации в цифровом пространстве, поддерживая стремление Young Living к созданию и усовершенствованию отраслевых стандартов

ЛЕГИЯ (LEHI), Юта, 20 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Young Living Essential Oils, мировой лидер в производстве эфирных масел, сообщила о повышении Ирвина Бишопа-мл. (Irvin Bishop Jr.) до должности исполнительного вице-президента по вопросам цифрового и стратегического планирования. В новой роли Ирвин возглавит процесс оптимизации глобального «цифрового» присутствия Young Living и будет содействовать согласованию менеджмента и стратегических позиций в масштабах всей компании. 

Irvin Bishop, Jr., Executive Vice President, Digital and Strategic Planning, Young Living Essential Oils
Irvin Bishop, Jr., Executive Vice President, Digital and Strategic Planning, Young Living Essential Oils

«Ирвин уже давно доказал свои лидерские качества в команде нашей компании. Именно под его руководством мы смогли без проблем выполнить все заказы, поступившие в прошлогоднюю Черную пятницу, побившую все рекорды продаж, - отметил Джаред Тернер (Jared Turner), президент и главный операционный директор Yound Living. - Ирвин сыграл важную роль в успешном расширении нашего онлайн-присутствия и внедрении инновационных программ поощрения новых членов нашего клуба».  

Ирвин Бишоп-мл., присоединившийся к компании Young Living в 2018 году в качестве старшего вице-президента по вопросам цифровых стратегий, располагает более чем 20-летним опытом работы в сфере цифрового маркетинга, потребительского инсайта и технологий. За время работы в команде компании Ирвин руководил цифровой автоматизацией международных промокампаний, оптимизировал арсенал дистрибьюторских инструментов и повысил социальную репутацию производителя.

Прежде чем присоединиться к Young Living, г-н Бишоп-мл. успешно внедрял инновации во многих известных компаниях, включая Coca-Cola Company и AT&T. В качестве руководителя ИТ-департамента цифрового маркетинга Coca-Cola он возглавлял промо-кампании, приуроченные к Кубку мира по футболу ФИФА, Олимпийским играм и Суперкубку. Ирвин - приверженец слаженной командной работы с акцентом на индивидуальном развитии; открытых коммуникациях; четкой согласованной концепции; и создании задорной рабочей атмосферы.

«Young Living - это компания, у которой слова не расходятся с делами, - комментирует Ирвин Бишоп-мл. -  Она входит в число немногих предприятий, неизменно демонстрирующих стремление работать на благо здоровья и благополучия своих потребителей. С нетерпением жду возможности исполнить, а, может, и превзойти, обязательства, взятые нами в рамках 5x5 Pledge: на протяжении следующих пяти лет ежегодно выходить на пять новых рынков и увеличивать число наших членов на 5 млн человек в год».

Чтобы узнать больше о международной команде руководства Young Living, посетите веб-сайт YoungLiving.com.

О компании Young Living Essential Oils
 Компания Young Living Essential Oils, LC с головным офисом в городе Легия (штат Юта) является мировым лидером, предоставляющим самые высококлассные экстракционные масла из имеющихся на рынке. Young Living весьма серьезно относится к статусу отраслевого лидера, устанавливая строжайшие стандарты качества посредством своей инициативы Seed to Seal® , в основе которой лежат три основных принципа: подбор сырья, научный подход и соблюдение стандартов. Эти руководящие принципы помогают компании защищать окружающую среду и предоставлять чистые, натуральные продукты стабильно высокого качества. Продукция Young Living - при производстве которой используется сырье, выращенное на собственных и партнерских фермах компании или получаемое от поставщиков, сертифицированных по программе Seed to Seal - не только является прекрасным компаньоном для здорового образа жизни, но и предоставляет более чем шести миллионам членам компании возможность найти новый смысл в жизни, совмещая работу с собственными ценностями и увлечениями. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт YoungLiving.com следите за нашими новостями по тэгу @younglivingeo в Twitter или присоединяйтесь к нам в Facebook.

Контактная информация для представителей СМИ
Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу электронной почты prinquiries@youngliving.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/874590/Young_Living_Essential_Oils_Irvin_Bishop_Jr.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg  

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SOURCE Young Living Essential Oils

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Ирвин Бишоп-мл. назначен на должность вице-президента по вопросам цифрового и стратегического планирования компании Young Living

News provided by

Young Living Essential Oils

Apr 20, 2019, 11:33 ET