Ирвин Бишоп-мл. назначен на должность вице-президента по вопросам цифрового и стратегического планирования компании Young Living

«Ирвин уже давно доказал свои лидерские качества в команде нашей компании. Именно под его руководством мы смогли без проблем выполнить все заказы, поступившие в прошлогоднюю Черную пятницу, побившую все рекорды продаж, - отметил Джаред Тернер (Jared Turner), президент и главный операционный директор Yound Living. - Ирвин сыграл важную роль в успешном расширении нашего онлайн-присутствия и внедрении инновационных программ поощрения новых членов нашего клуба».

Ирвин Бишоп-мл., присоединившийся к компании Young Living в 2018 году в качестве старшего вице-президента по вопросам цифровых стратегий, располагает более чем 20-летним опытом работы в сфере цифрового маркетинга, потребительского инсайта и технологий. За время работы в команде компании Ирвин руководил цифровой автоматизацией международных промокампаний, оптимизировал арсенал дистрибьюторских инструментов и повысил социальную репутацию производителя.

Прежде чем присоединиться к Young Living, г-н Бишоп-мл. успешно внедрял инновации во многих известных компаниях, включая Coca-Cola Company и AT&T. В качестве руководителя ИТ-департамента цифрового маркетинга Coca-Cola он возглавлял промо-кампании, приуроченные к Кубку мира по футболу ФИФА, Олимпийским играм и Суперкубку. Ирвин - приверженец слаженной командной работы с акцентом на индивидуальном развитии; открытых коммуникациях; четкой согласованной концепции; и создании задорной рабочей атмосферы.

«Young Living - это компания, у которой слова не расходятся с делами, - комментирует Ирвин Бишоп-мл. - Она входит в число немногих предприятий, неизменно демонстрирующих стремление работать на благо здоровья и благополучия своих потребителей. С нетерпением жду возможности исполнить, а, может, и превзойти, обязательства, взятые нами в рамках 5x5 Pledge: на протяжении следующих пяти лет ежегодно выходить на пять новых рынков и увеличивать число наших членов на 5 млн человек в год».

Чтобы узнать больше о международной команде руководства Young Living, посетите веб-сайт YoungLiving.com.

О компании Young Living Essential Oils

Компания Young Living Essential Oils, LC с головным офисом в городе Легия (штат Юта) является мировым лидером, предоставляющим самые высококлассные экстракционные масла из имеющихся на рынке. Young Living весьма серьезно относится к статусу отраслевого лидера, устанавливая строжайшие стандарты качества посредством своей инициативы Seed to Seal® , в основе которой лежат три основных принципа: подбор сырья, научный подход и соблюдение стандартов. Эти руководящие принципы помогают компании защищать окружающую среду и предоставлять чистые, натуральные продукты стабильно высокого качества. Продукция Young Living - при производстве которой используется сырье, выращенное на собственных и партнерских фермах компании или получаемое от поставщиков, сертифицированных по программе Seed to Seal - не только является прекрасным компаньоном для здорового образа жизни, но и предоставляет более чем шести миллионам членам компании возможность найти новый смысл в жизни, совмещая работу с собственными ценностями и увлечениями. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт YoungLiving.com следите за нашими новостями по тэгу @younglivingeo в Twitter или присоединяйтесь к нам в Facebook .

Контактная информация для представителей СМИ

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу электронной почты prinquiries@youngliving.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/874590/Young_Living_Essential_Oils_Irvin_Bishop_Jr.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

Related Links

http://www.youngliving.com



SOURCE Young Living Essential Oils