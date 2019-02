ISABS : Conférence sur la médecine personnalisée en présence des lauréats du prix Nobel qui sera tenue à Split, en Croatie

L'International Society for Applied Biological Sciences (ISABS), la Mayo Clinic et le St. Catherine Hospital organisent la « 11e conférence ISABS sur la génétique médico-légale et anthropologique et les exposés de la Mayo Clinic sur la médecine individualisée » ( http://www.isabs.net ) à Split, en Croatie, du 17 au 22 juin 2019. La conférence est appuyée par l'American Academy for Criminology et les sujets incluront : la médecine personnalisée et régénérative, la pharmacogénomique, le diagnostic moléculaire, la thérapie des cellules souches, l'épigénétique, les bionanques, le microbiome, la génétique du cancer, l'immunothérapie, la génétique médico-légale et anthropologique, l'analyse génétique ancienne, etc.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant: https://www.multivu.com/players/uk/8494251-isabs-medicine-conference-in-split-croatia/

Plus de 50 intervenants venant de la Mayo Clinic, la Harvard Medical School, l'université Columbia, l'université de Princeton, l'université de Pennsylvanie, MIT, l'université Duke, le Max-Planck-Institute, l'université Case Western Reserve, l'université d'État de Pennsylvanie, le Wistar Institute, l'université George Washington, le centre médical Érasme, etc., ainsi que 500 participants assisteront à la conférence. Trois titulaires du prix Nobel, le prof. Robert Huber (Max Planck Institute of Biochemistry), le prof. Avram Hershko (Technion) et le prof. Paul Modrich (université Duke) feront des exposés.

Le prof. Dragan Primorac, président d'ISABS, a déclaré : « Le futur de la médecine dépendra des traitements personnalisés. Lors de la conférence ISABS 2019, nous envisagerons la puissance et les avancées de la médecine personnalisée qui créeront une valeur significative pour le système de santé. Rassembler des scientifiques de renommée internationale pour faciliter la recherche et l'éducation des jeunes scientifiques de médecine individualisée en dit long sur notre dévouement. Nous discuterons également des progrès importants en génétique médico-légale réalisés ces dernières années ».

L'International Society for Applied Biological Sciences (ISABS) est l'Association de l'American Academy of Forensic Sciences et une société leader en génétique légale et anthropologique, et en médecine personnalisée. Le comité scientifique de l'ISABS Scientific Committee accueille quatre lauréats du prix Nobel ainsi que des docteurs et scientifiques de renommée mondiale.

Selon U.S. News & World Report, la Mayo Clinic est l'hôpital numéro 1 et abritant le plus grand nombre de spécialités des États-Unis.

Le St. Catherine Hospital est un centre européen d'excellence et le premier hôpital européen à avoir reçu une « Global Healthcare Accreditation ».

Royal Philips, une entreprise leader de technologie de santé, permet de dispenser des soins aux patients en particulier grâce à la prise des premières décisions au moment opportun et une thérapie ciblée.

De plus amples informations sur la « 11e conférence ISABS sur la génétique médico-légale et anthropologique et les exposés de la Mayo Clinic sur la médecine individualisée » sont disponibles sur http://www.isabs.net

Contact :

Comité d'organisation d'ISABS 2019

info@isabs.hr

Severina Evic

info@isabs.hr

Portable : +385-91-244-55-89

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/819639/International_Society_for_Applied_Biological_Sciences.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8494251-isabs-medicine-conference-in-split-croatia/

SOURCE International Society for Applied Biological Sciences (ISABS)