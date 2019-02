ISABS: Congresso de medicina personalizada com a participação de ganhadores do Prêmio Nobel a ser realizado em Split, na Croácia

SPLIT, Croácia e WASHINGTON, 15 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Sociedade Internacional de Ciências Biológicas Aplicadas (International Society for Applied Biological Sciences - ISABS), a Mayo Clinic e o St. Catherine Hospital estão organizando o "11o Congresso da ISABS sobre Genética Forense e Antropológica, e Palestras da Mayo Clinic sobre Medicina Individualizada" (http://www.isabs.net) a ser realizado em Split, na Croácia de 17 a 22 de junho de 2019. O congresso conta com a parceria da Academia Americana de Ciências Forenses e apresenta os seguintes tópicos: medicina personalizada e regenerativa, farmacogenômica, diagnóstico molecular, terapia com células-tronco, epigenética, biobancos, microbioma, genética do câncer, imunoterapia, genética forense e antropológica, análise de ADN antigo, entre outros.

O congresso contará com a presença de mais de 50 palestrantes convidados vindos de instituições de prestígio como a Mayo Clinic, Harvard Medical School, Columbia University, Princeton University, University of Pennsylvania, MIT, Duke University, Max-Planck-Institute, Case Western Reserve University, Penn State University, Wistar Institute, George Washington University, Erasmus MC University, etc., além de 500 participantes. Três palestras serão apresentadas pelos ganhadores do Prêmio Nobel: Prof. Robert Huber (Max Planck Institute of Biochemistry), Prof. Avram Hershko (Technion) e Prof. Paul Modrich (Duke University).

O Prof. Dragan Primorac, presidente da ISABS afirmou: "O futuro da medicina dependerá dos tratamentos personalizados. Durante o Congresso da ISABS 2019 nós visualizaremos o poder e os avanços da medicina personalizada que criará um valor significativo para o sistema de saúde. A nossa dedicação fica comprovada ao reunirmos cientistas internacionalmente renomados para tornar possível as pesquisas e a educação de jovens cientistas sobre a medicina individualizada. Discutiremos também o progresso significativo da genética forense e sob uma perspectiva antropológica nos últimos anos".

A Sociedade Internacional de Ciências Biológicas Aplicadas (ISABS) é a Associação da Academia Americana de Ciências Forenses e uma importante sociedade de genética forense e antropológica e medicina personalizada. O comitê científico da ISABS é composto de quatro ganhadores do Prêmio Nobel e dos melhores médicos e cientistas do mundo.

De acordo com a U.S. News & World Report, a Mayo Clinic é o primeiro hospital na categoria geral e o que conta com um número maior de especialidades do que qualquer outro nos Estados Unidos.

O St. Catherine Hospital é um centro europeu de excelência e o primeiro hospital europeu a receber a "Certificação Global de Saúde".

A Royal Philips, uma empresa líder em tecnologia da saúde, possibilita o cuidado especificamente dedicado ao paciente com decisões corretas tomadas logo na primeira vez e com terapia-alvo.

Mais informações sobre o "11o Congresso da ISABS sobre Genética Forense e Antropológica, e Palestras da Mayo Clinic sobre Medicina Individualizada" estão disponíveis em http://www.isabs.net.

