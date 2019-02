ISABS: Konferenz zu personalisierter Medizin mit Nobelpreisträgern in Split, Kroatien

Die International Society for Applied Biological Sciences (ISABS), die Mayo Clinic und das St. Catherine Hospital organisieren die 11. ISABS-Konferenz zu Forensik und anthropologischer Genetik und die Vortragsreihe der Mayo Clinic zu individualisierter Medizin" (http://www.isabs.net) in Split, Kroatien, vom 17. bis zum 22. Juni 2019. Die Konferenz wird von der American Academy for Forensic Sciences unterstützt und die Konferenzthemen beinhalten unter anderem: personalisierte und regenerative Medizin, Pharmakogenomik, molekulare Diagnostik, Stammzellentherapie, Epigenetik, Biobanking, Mikrobiome, Krebsgenetik, Immuntherapie, forensische und anthropologische Genetik und die Analyse prähistorischer DNA.