ISBT 2019: Ortho Clinical Diagnostics zeigt, wie Vollautomatisierung, Datentransfer und Management den Laborbetrieb rationalisieren kann

ORTHO VISION®-Plattformen können verbesserte Patientenversorgung, effektivere Daten und verkürzte Bearbeitungszeit bieten

RARITAN, New Jersey, und BASEL, Schweiz, 22. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Ortho Clinical Diagnostics, ein weltweit führender Anbieter von In-vitro-Diagnostik, wird auf dem 2019 Kongress der International Society of Blood Transfusion (ISBT) vom 22. – 26. Juni in Basel die neuesten Trends und Technologien im Bereich der Transfusionsmedizin erörtern und seinen neuen Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz vorstellen.

Ortho freut sich darauf, Kongressteilnehmer am Stand Nr. 1431 im Conference Center Basel zu begrüßen und lädt dazu ein, sich am Gespräch zu den folgenden Themen zu beteiligen:

Wie eine Immunhämatologie-Gesamtlösung, die die Technologie der Säulenagglutination, verschiedene harmonisierte Automatisierungsoptionen und Middleware kombiniert, die Effizienz in komplexen Netzwerken steigern kann, einschließlich der Steuerung des Betriebs über ein einziges, zentralisiertes Portal.

Wie die Automatisierung komplexer Immunhämatologie-Tests wie z.B. erweiterte Phänotyp-Antikörper Bestimmung, die Bestimmung seltener Antigene und Titrierung von Antikörpern die Optimierung der Ressourcen ermöglicht.

Wie Ortho seine traditionell zuverlässigen Resultate in den Bereichen Immunhämatologie und Screening von Infektionskrankheiten im Spenderblut mit modernsten Support-Tools kombiniert, die die Betriebszeit des Labors maximieren.

Ebenfalls vor Ort am Stand wird Orthos neuer Managing Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz Waclaw Lukowicz sein. Lukowicz, der über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Expansion und Entwicklung internationaler Märkte auf der ganzen Welt verfügt, freut sich darauf, zu erörtern, wie Orthos Lösungen den Kunden in Mitteleuropa zugutekommen können.

„Ortho ist weltweit führend im Bereich der Immunhämatologie und engagiert sich vollumfänglich für die europäischen Märkte. Es ist eine enorme Ehre, das Unternehmen erstmalig bei einem so prestigeträchtigen Kongress für Transfusionsmedizin hier in der Schweiz repräsentieren zu können", erklärte Lukowicz. „Ich freue mich darauf, unsere Kunden persönlich zu treffen und mit führenden Kräften im Gesundheitswesen über die Schlüsselrolle zu sprechen, die Ortho in Europa in den Labors für Transfusionsdienstleistungen spielen kann".

Am Messestand von Ortho werden die Analysatoren ORTHO VISION® und ORTHO VISION® Max und das gesamte Spektrum der Immunhämatologie-Lösungen sowie das VITROS® 3600 Immundiagnostik-System und sein Assay-Menu zum Screening von Infektionskrankheiten im Spenderblut zu sehen sein, inklusive VITROS® HIV Combo Test und VITROS® Anti-T. cruzi Assay.

Weitere Informationen und Updates vom ISBT finden Sie bei Ortho auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

Informationen zu Ortho Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics ist ein globaler Marktführer für In-vitro-Diagnostik, der das klinische Laboratorium und die Immunhämatologie unterstützt. Mit Hilfe der hochwertigen Produkte und Dienstleistungen von Ortho können medizinische Fachleute in Krankenhäusern, Krankenhausnetzen, Blutbanken und Labors in mehr als 125 Ländern fundiertere Behandlungsentscheidungen treffen. Ortho versorgt die Immunhämatologie-Gemeinschaft mit Produkten zur Blutgruppenbestimmung und trägt dazu bei, dass jeder Patient Blut erhält, das sicher ist, seiner Blutgruppe entspricht und in der richtigen Menge zur Verfügung gestellt wird. Das Unternehmen stellt anspruchsvolle Testmethoden, Automatisierung sowie Werkzeuge für Informationsmanagement und Auswertung für klinische Labors auf der ganzen Welt bereit, die ihren Betrieb damit effizienter und effektiver gestalten und die Versorgung der Patienten verbessern können. Orthos Ziel ist es, die Lebensqualität durch Diagnostik mit neuen, innovativen Möglichkeiten zu verbessern und Leben zu retten. Diese Einstellung definiert Ortho schon seit mehr als 75 Jahren und prägt auch die Zukunft des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.orthoclinicaldiagnostics.com.

