ISG Provider Lens™ Quadrant-Studie zu ‚Marketing Technology (MarTech) - Solutions and Services 2022' nennt Marlabs als „Bedeutsamen Anbieter"

PISCATAWAY, New Jersey und BANGALORE, Indien, 18. August 2022 /PRNewswire/ -- Marlabs Inc., ein führendes Unternehmen für digitale Lösungen, gab heute bekannt, dass es in vier der sechs Kategorien der ISG Provider Lens™ MarTech Services 2022 Research den Status eines „Bedeutsamen Anbieters" erhalten hat. Die Dienstleistungen umfassen Digital Commerce Optimization, Digital Experience & Content, Social & Relationships und strategische MarTech Services.

Der Provider Lens™-Bericht 2022 von ISG ist ein unabhängiger Bericht zum Vergleich von Dienstleistern. Mithilfe datengetriebener Forschung analysiert ISG globale MarTech-Anbieter über ein proprietäres Framework in Bezug auf eine Vielzahl von Services und Technologien, um Unternehmen durch digitales Marketing zu unterstützen, einschließlich digitaler Werbung, strategischer Services, Datenanalyse und Content-Funktionen.

Marlabs unterhält strategische Partnerschaften mit marktführenden OEMs wie Salesforce, Sitecore und Adobe. Marlabs Digital Services hat dazu beigetragen, globale Organisationen digital zu transformieren und tiefere und aussagekräftige Interaktionen mit Endkunden zu schaffen.

„Diese Anerkennung ist eine klare Bestätigung unserer Bemühungen, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Initiativen zur Customer Experience digital zu transformieren und gleichzeitig ihre Geschäftsfunktionen mit aufschlussreichen Design- und datengestützten Ergebnissen zu verbessern. Da sich der Kernbereich des Marketings auf die Verschmelzung von Kreativität mit aussagekräftigen datengesteuerten Erkenntnissen verlagert, müssen CMOs und CDOs zusammenarbeiten, um personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen. Marlabs ist hier einzigartig positioniert, um Unternehmen durch diese Flut digitaler Verbraucherdaten zu helfen und das wahre Potenzial von MarTech zu realisieren", sagte Raghu Rao, SVP Marlabs.

ISG-Analyst Mauricio Ohtani erklärt: „Marlabs zeigt großes Potenzial als aufstrebender Anbieter von MarTech-Dienstleistungen für große und mittlere Kunden mit einer starken Marktpräsenz in den USA und ist in der Lage, marketingbezogene Geschäftslösungen zu implementieren. Das Unternehmen zeigt erhebliche Tiefe bei der Bereitstellung digitaler Lösungen, die speziell für den Aufbau starker Endverbrauchererlebnisse entwickelt wurden. Marlabs Digital Services zeichnete sich im Bericht dadurch aus, dass diese Lösung sich als einzigartige Kombination aus designorientierter Beratung, erfahrungsorientierter Geschäftsrealisierung und Implementierungsdienstleistungen in den Bereichen Marketing Tech und E-Commerce von anderen abhob."

Informationen zu Marlabs:

Marlabs hilft führenden Unternehmen auf der ganzen Welt, Abläufe effizienter zu gestalten, Kunden näher zu bringen, Daten in Entscheidungen umzuwandeln, Risiken im Cyberspace zu verringern, Altsysteme zu ertüchtigen und neue Chancen und digital gesteuerte Umsätze zu nutzen. Es bietet Digital-First-Strategie und -Beratung, Rapid Solution Incubation und Prototyping sowie agiles Digital Solution Engineering. Der Hauptsitz von Marlabs befindet sich in New Jersey, mit Niederlassungen in den USA, Deutschland und Indien.

Informationen zu ISG:

ISG ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner für mehr als 700 Kunden, darunter 75 der 100 größten Unternehmen der Welt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, verwaltete Governance- und Risikodienstleistungen, Netzwerk-Carrier-Services, Strategie- und Betriebsdesign, Change Management, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 digital versierte Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten.

