ISI Emerging Markets Group adquire REDD Intelligence reforçando sua posição como fornecedora líder global de inteligência de mercados emergentes

LONDRES, 9 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O ISI Emerging Markets Group anunciou hoje que concluiu a aquisição da REDD Intelligence, provedora líder de notícias, informações e pesquisas sobre situações especiais de rendimento elevado, dificuldades e orientadas por eventos nos mercados emergentes. A adição da REDD expande a abrangente cobertura do ISI de inteligência em nível de macroeconomia, indústria, empresas e instrumentos financeiros de mercados emergentes para mercados de renda fixa e seu alcance nos setores bancário, de gestão de ativos e fundos multimercado.

Desde sua fundação, a REDD mantém um foco singular no fornecimento de notícias e análises de alta qualidade e de última hora sobre mercados emergentes por meio de operações locais na América Latina, Europa Central, Leste Europeu e Ásia, permitindo que a comunidade de trading e investimentos identifique e capitalize oportunidades à medida que elas surgem. Essa abordagem reflete o modelo operacional do ISI, que também conta com presença, redes e experiência locais para oferecer inteligência macroeconômica e industrial confiável e abrangente por meio de suas marcas CEIC e EMIS.

A REDD continuará a operar sob sua marca atual e utilizará a plataforma do ISI e os ativos de dados combinados e recursos analíticos do grupo para ter acesso a novos mercados e impulsionar a inovação de produtos, a fim de acelerar ainda mais sua impressionante trajetória de crescimento.

Steve Pulley, CEO do ISI Emerging Markets Group, comentou: "Tenho o prazer de dar às boas-vindas a Valeria, Gabriel, Flavia e toda a equipe da REDD à família ISI. Nossas empresas compartilham um conjunto incomparável de propriedades, incluindo a cobertura de mercados emergentes globais fornecida por meio de 'boots locais', modelos de negócios totalmente baseados em assinaturas e, o mais importante, uma paixão por oferecer a melhor inteligência acionável da categoria a um grande público de clientes em economias desenvolvidas e em desenvolvimento do mundo todo. A REDD contribui com experiência e conteúdo complementares em dívidas depreciadas, fortalecendo ainda mais a posição incomparável do ISI como fonte de referência e fonte única de inteligência de mercados emergentes. Temos orgulho de fazer parceria com nossos novos colegas na próxima etapa da emocionante história de crescimento do ISI."

Valeria Morozovsky Girimonte, CEO da REDD Intelligence, disse: "Estamos muito entusiasmados com as oportunidades desse acordo. A experiência da REDD em inteligência orientada por eventos de mercados emergentes combina perfeitamente com a liderança reconhecida do ISI Emerging Markets no setor de dados setoriais, empresariais, financeiros e econômicos de mercados emergentes. As sinergias dessa transação nos permitirão desenvolver serviços adicionais diferenciados e essenciais que abrangem os mercados emergentes para um público mundial."

Sobre o ISI Emerging Markets Group

O ISI Emerging Markets Group incorpora a CEIC e a EMIS, renomadas internacionalmente como os principais provedores de dados, análises e pesquisas para os países de crescimento mais rápido e de maior potencial do mundo. A CEIC produz uma série de bancos de dados macroeconômicos que incorporam conjuntos de dados tradicionais e alternativos desenvolvidos para ajudar analistas e economistas a entender a economia local e global. A EMIS faz a melhor pesquisa sobre setores industriais de provedores de informações líderes e combina isso com bancos de dados de empresas líderes de mercado e fusões e aquisições para apoiar o trabalho de estrategistas corporativos, profissionais de desenvolvimento de negócios e analistas de crédito.

Sobre a REDD

A REDD é uma provedora líder de inteligência material em situações especiais orientadas por eventos de mercados emergentes. A empresa desenvolveu uma plataforma on-line simplificada e um conjunto de aplicativos móveis para oferecer notícias e análises em tempo real sobre mais de 1.400 empresas de mercado emergentes. A equipe de jornalistas e analistas da REDD fornece informações continuamente sobre catalisadores de trading, permitindo que banqueiros, gestores de ativos e consultores se concentrem em oportunidades relevantes para suas necessidades únicas de mercado ou de negócios.

Para mais informações, acesse https://www.isimarkets.com.

