ISIAH THOMAS, PRESIDENTE DE ONE WORLD PRODUCTS VISITARÁ COLOMBIA ESTA SEMANA

El miembro del Salón de la Fama de la NBA se reunirá con socios, propietarios de tierras, clientes, funcionarios gubernamentales y otros, en Cali y Bogotá.

La compañía tiene compromisos en impulsar comunidades afrodescendientes en Colombia

LAS VEGAS y BOGOTÁ, Colombia, 25 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- One World Products, Inc. (OTCQB: OWPC) el mayor productor de cáñamo y cannabis con licencia total y controlada por comunidades afrodescendientes en Colombia, se complace en anunciar que su presidente y CEO, Isiah Thomas, visitará las ciudades de Cali y Bogotá del 26 al 28 de abril de 2022.

"Estoy encantado de regresar a Colombia para reunirme con nuestros socios, propietarios de tierras, clientes, funcionarios gubernamentales y otras compañías en nuestro primer viaje sin estrictas restricciones derivadas del Covid-19", declaró Thomas.

"Después de firmar recientemente nuestro acuerdo de consultoría con la Asociación Nacional de Alcaldes de Municipios con población afrocolombiana ("AMUNAFRO"), estoy emocionado por esta oportunidad de reunirme con los alcaldes en persona para reafirmar nuestro compromiso central a largo plazo con los estándares ESG, (ambientales, sociales y de gobernanza) para expandir aún más nuestra capacidad de desempeñarnos en el mercado y construir una base sólida con una organización que es tan rico en cultura y patrimonio."

Thomas agregó: "nuestra asociación está comprometida a fortalecer la viabilidad económica de las comunidades afrocolombianas mediante la utilización de las asociaciones y la experiencia existentes de One World Products como líder en la industria del cannabis y el cáñamo. El objetivo tanto de OWP como de AMUNAFRO es servir a la comunidad afrocolombiana a través de la formación de un consorcio empresarial de entidades afrocolombianas de pequeñas y emergentes empresas con interés en el cultivo de cáñamo industrial.

Esta asociación también servirá como un vehículo para crear una base de datos de organizaciones públicas y privadas en Colombia para crear un centro de intercambio de información para la sinergia y el crecimiento, concluyó el directivo.

"Estamos muy complacidos con la visita de Isiah Thomas, CEO de One World Products a Colombia, hecho que ratifica el interés y compromiso de apostar por nuestro país y de hacer de nuestro territorio una plataforma exportadora, apoyando el desarrollo integral de nuestras comunidades del pacífico colombiano, con oportunidades laborales y en el marco de una visión sostenible y de largo plazo", señaló Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

"Juntos, OWP y AMUNAFRO ampliarán la cooperación técnica y económica en las áreas de comercio, educación, deportes, turismo y generación de ingresos en beneficio de la población. Actualmente estamos en el proceso de crear un grupo de trabajo para identificar áreas de crecimiento sostenible y mantener la alianza, al tiempo que nos reunimos con funcionarios del gobierno, embajadas y alcaldes afrodescendientes para identificar y promover objetivos comunes. El grupo de trabajo también buscará la opinión de representantes del sector, partes interesadas en el comercio y funcionarios de alto rango. El viaje de esta semana a Colombia mejora este proceso vital en el futuro. Estamos entusiasmados con el futuro de OWP a medida que continuamos siendo pioneros en el floreciente espacio industrial global de cáñamo y cannabis".

Acerca de Isiah Thomas

Isiah Thomas fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) en 2000 después de pasar toda su carrera con los Detroit Pistons. Fue 12 veces All-Star de la NBA, dos veces campeón de la NBA, el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 1990, y nombrado como uno de los 50 mejores jugadores en la historia de la NBA. Hoy en día, Thomas se desempeña como analista para NBA TV y es un ejecutivo e inversionista de negocios internacionales consumado y muy respetado.

Su cartera de empresas fue desarrollada a través de Isiah International, Inc. Thomas anteriormente se desempeñó en la Junta de Gobernadores de la Bolsa de Valores de Chicago, fue cofundador de los Toronto Raptors de la NBA, Popcorn Indiana, y fue miembro de la Junta de Get-in Chicago, una organización que se centró en la prevención de la violencia de pandillas en Chicago. Es un alumno distinguido de la Universidad de Indiana, donde obtuvo su Bachelor of Arts en Criminal Justice. También recibió su Maestría en Educación de la Universidad de California en Berkeley.

Los intereses comerciales de Thomas incluyen deportes y entretenimiento, bienes raíces, gestión de residuos, cáñamo, cannabis y una compañía de productos personales de CBD, entre otros. Además, ha desarrollado un negocio de champán muy exitoso, Cheurlin Champagnes, cultivando excelentes relaciones con el productor, los empleados y el gobierno francés. Como resultado, ahora posee la genética patentada para las uvas de la champagne que produce y ha perfeccionado un sistema internacional de importación / exportación para la distribución global del producto. Más información está disponible en www.isiahinternational.com.

Acerca de One World Products, Inc.

One World Products es el mayor productor de cáñamo y cannabis controlado por afrodescendientes y con licencia completa con oficinas en Las Vegas, Nevada, y oficinas y operaciones en Bogotá y Popayán, Colombia. One World Products plantó su primera cosecha de cannabis en 2018 en su sitio de cultivo en Popayán, Colombia, y comenzó a cosechar comercialmente en el primer trimestre de 2020. La compañía espera suministrar a sus clientes globales aplicaciones industriales y comerciales de la más alta calidad para productos de cannabis, cáñamo y cáñamo, incluidos los derivados en petróleo crudo, destilado y formas aisladas con producción a escala industrial para satisfacer la demanda mundial de cannabis y cáñamo. Sus productos serán producidos y probados de acuerdo con las normas GAP, GMP e ISO.

One World Products fue seleccionado recientemente por Stellantis N.V., uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo con marcas como Chrysler, Dodge, Fiat, Maserati y Peugeot, para desarrollar y suministrar soluciones de bioplástico a base de cáñamo para componentes interiores y exteriores.

Como su nombre indica, One World también se centra en los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Enfatizando su impacto en el medio ambiente y asegurando que sus empleados, particularmente aquellos dentro de sus operaciones en Colombia, sean valorados y reconocidos por sus contribuciones, mientras mantienen la administración de sus tierras indígenas. Para obtener más información, visite https://oneworldproducts.com/.

Contactos: Ken Dennard / Rick Black

Dennard Lascar Investor Relations

[email protected]

FUENTE One World Products, Inc.

SOURCE One World Products, Inc.