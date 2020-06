iSimulate va lancer un module de contrôle à distance qui va permettre la simulation à distance

Le module de contrôle à distance sera d'une grande aide pour les formateurs car il leur offrira de vraies possibilités de dispensernune formation de simulation sur mannequin haute fidélité malgré les restrictions de voyage sont toujours en vigueur et que de nombreuses personnes continuent à distance. À long terme, le contrôle à distance simplifiera la vie des formateurs et des apprenants du secteur de la santé qui vivent hors des zones métropolitaines ou dans des pays différents, car il donnera la possibilité de réaliser un plus grand nombre de simulations haute fidélité à distance dans le cadre du concept de simulation à distance télécommandée (RCDS).

« Le contrôle à distance est la solution idéale pour résoudre le problème créé par le fait de ne pas être physiquement présent dans la même pièce, le même bâtiment ou le même site pédagogique pré-hospitalier pendant les simulations. L'opérateur peut désormais se trouver n'importe où dans le monde - il n'y a aucune limite à la distance par rapport au site de formation », explique Bobby Syed, directeur de l'exploitation d'iSimulate.

La télécommande est facile à utiliser avec une configuration intuitive. Il suffit d'une connexion Internet stable, tant au niveau du contrôle que du lieu de formation, pour connecter les systèmes avec un code de salle en ligne. Le module fonctionne avec le matériel déjà fourni dans le cadre des systèmes de simulation REALITi 360.

Offres spéciales disponibles au mois de juin

Pendant le mois de juin, des offres spéciales sont proposées aux clients actuels et aux nouveaux clients. Veuillez contacter iSimulate pour obtenir de plus amples informations et pour savoir comment recevoir ce module dans le cadre d'une amélioration du système.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de la prochaine version (V10) du produit REALITi 360, on trouve :

Un nouvel écran Premium permettant de simuler le respirateur artificiel pour les soins intensifs ZOLL EMV+®

Un changement facile entre les commandes du curseur et du bouton fléché dans le système REALITi 360

Une nouvelle possibilité d'envoyer manuellement une impression de 12 dérivations (électrocardiogramme) directement depuis le contrôle

À propos d'iSimulate et de 3B Scientific

iSimulate a été fondée par Peter McKie et Anthony Lewis en 2011 dans le but de fournir des outils de simulation efficaces, fiables et réalistes. La solution qu'ils ont développée ensemble a révolutionné la formation par simulation aux soins de santé dans le monde entier. En 2020, iSimulate est devenue membre de 3B Scientific Group, l'un des principaux fabricants de modèles anatomiques au monde, doublé d'un fournisseur international de simulateurs médicaux innovants et fiables pour la formation élémentaire, avancée et spécialisée. 3B Scientific est représentée dans plus de 100 pays dans le monde entier et elle s'est fixé pour mission de faire progresser la médecine et les soins de santé grâce à la qualité, l'étendue et la portée mondiale de solides produits de formation et de simulation.

Pour en savoir plus sur iSimulate, rendez-vous sur : www.isimulate.com.

Pour en savoir plus sur 3B Scientific, rendez-vous sur : www.3bscientific.com.

