Island Pharmaceuticals discutirá seu possível medicamento de prevenção à dengue no Pharma Meeting Brazil 2022

MELBOURNE, Austrália, 23 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa australiana desenvolvedora de medicamentos antivirais em estágio clínico intermediário Island Pharmaceuticals Ltd (ASX: ILA) anunciou hoje que participará remotamente do evento Pharma Meeting Brazil 2022, de 25 a 27 de maio, apresentando-se para possíveis parceiros.

No evento, o CEO da Island, David Foster, compartilhará o progresso da empresa e discutirá como seu principal medicamento, ISLA-101, estudado anteriormente em de 45 ensaios clínicos em humanos, está sendo reaproveitado para a prevenção e o tratamento da dengue e outros vírus transmitidos por mosquitos prevalentes no Brasil e na América Latina. O ISLA-101 tem potencial profilático e terapêutico e demonstrou proteção contra a dengue e o vírus Zika em modelos de animais. A empresa está nos últimos estágios de preparação para o lançamento de um estudo clínico de fase 2a do ISLA-101.

A dengue é endêmica na Ásia, América do Sul, América Central e África. Não há nenhum tratamento farmacêutico específico para a dengue, e a única vacina existente está disponível somente para uma parte muito pequena da população. Embora 390 milhões de pessoas sejam infectadas por ano, estima-se que cerca de 30 a 50% das pessoas com a doença não apresentem sintomas, o que permite que o vírus se espalhe nas comunidades.

De acordo com dados do Ministério da Saúde do Brasil, mais de 542 mil casos de dengue foram registrados mês passado. Isso se equipara ao número de casos no Brasil em todo o ano de 2021, em que 544 mil casos foram registrados, destacando, portanto, a necessidade de novas opções de prevenção e tratamento para a doença.

O Dr. David Foster, CEO da Island, comentou: "Temos o prazer de participar do Pharma Meeting Brazil 2022 para discutir opções de parcerias e colaborações para nosso principal medicamento, ISLA-101. O Brasil está vivenciando um aumento significativo nos casos de dengue e, na medida em que as doenças transmitidas por mosquitos geram uma preocupação crescente ao redor do mundo, esperamos acelerar o desenvolvimento de uma solução preventiva e terapêutica que pode ser especialmente benéfica para o Brasil e outros países da América do Sul."

Os potenciais parceiros interessados em saber mais sobre o programa de desenvolvimento da Island podem entrar em contato com o Dr. David Foster por e-mail: [email protected].

Sobre a Island Pharmaceuticals (ASX: ILA)

A Island é uma empresa de reaproveitamento de medicamentos em estágio clínico, com foco no desenvolvimento rápido de medicamentos antivirais para doenças infecciosas. Nosso ativo principal é o ISLA-101, um medicamento com um perfil de segurança bem estabelecido, sendo reaproveitado para a prevenção e o tratamento da dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos (ou vetores). A empresa está avançando para a fase II do estudo clínico com pessoas infectadas pela dengue.

Se o ISLA-101 conseguir a aprovação da FDA e cumprir alguns outros critérios, a Island pode obter um "Priority Review Voucher" no momento da aprovação da FDA. Isso significa que, além de obter a aprovação para fabricar e comercializar o ISLA-101, o Priority Review Voucher (PRV) permitiria que a Island acelerasse o processo de aprovação da FDA para um novo medicamento, ou que ela vendesse o PRV no mercado secundário.

Visite www.islandpharmaceuticals.com para mais informações.

Investidores e mídia:

Jane Lowe, Departamento de Relações com Investidores

Celular: +61 411 117 774

[email protected]

FONTE Island Pharmaceuticals

