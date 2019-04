ISLE 2019 zog führende Größen der LED-Branche an, die hunderte neue Display-Produkte vorstellten

- LED-Displays:

Absen Optoelectronic Co., Ltd (Absen): Absens Reihe „Aries" (mit dem 1,5 -mm-Pixelpitch-Modell „AX1.5") ermöglicht einen viel breitere Farbpalette. Gleichzeitig ist sie robust genug für unterwegs und kann die steigende Nachfrage nach Fine-Pitch-LEDs unter 2 mm für Veranstaltungen wie Automessen, Produkteinführungen, Geschäftstreffen und Live-Fernsehübertragungen befriedigen. Die Reihe eignet sich auch ideal für ortsfeste Anlagen.

Aoto Electronics: Reihe „CLD" (Mini-LED), ausgestattet mit verschiedenen Pixelpitch-Lösungen (P 0,9 / P 1,2 / P 1,5 / P 1,8 / P 2,5).

Ledman Optoelectronic: „Chip-On-Board"- (COB-) Display-Technologie und eine Reihe von Display-Lösungen (P 0,9 / P 1,2 / P 1,5), die den Bedarf einer großen Bandbreite von Szenarien abdecken.

Hikvision: Berührungssensible interaktive Displays.

Cedar Electronics: Cedars COB-LEDs zeichnen sich durch Merkmale wie Wasserdichtigkeit, Stoßfestigkeit, einen großen Sichtwinkel und ein Signal-/Stromzuführungs-Backup aus. Cedar stellte auf der Messe seine COB-Produkte mit 0,7 mm, 0,9 mm und 1,1 mm Fine-Pitch aus.

Shenzhen Scree Optoelectronic: LED-Displays für den Einsatz im Freien mit hoher Effizienz und geringer Energievergeudung.

Shanxi high-tech Huaye Electronic Group: Mini-LED-Displays der „Small Pixel"-Reihe mit Dual-Spannungs-Stromversorgungssystem, Hochleistungs-PWM-Chip, HDR-Technologie und einer Kompatibilität mit AR/VR-Technologie.

Lightking: Sein Modell „ES(S)7" bietet verbesserte Stabilität, hohen Schutz und energiesparende Technologie.

- Miet-LED-Displays und innovative Anwendungen:

Lightlink: Das Miet-LED-System der Reihe „Glory E" (P 2,6 mm / P 3,9 mm) besitzt drahtlose modulare Komponenten, kann unabhängig demontiert werden und ist mit verschiedenen Produkten kompatibel.

Dark Light Technology: Miet-LED-Display für den Einsatz im Freien (P 1,9).

Huaxia Luster : Sein LED-Display mit geringer Pixelpitch (P 1,56 / P 1,95 / P 2,4 / P 2,9) erwies sich während der viertägigen Messe als hoch stabil und lässt sich schnell installieren.

An Shan Dae Wha Display: Sein Miet-Display „V3.0" ist mit einem HUB-Board-Design konstruiert und kann verglichen mit traditionellen Miet-Displays 90 Prozent der vor Ort für Pflege/Wartung nötigen Zeit einsparen.

YipLED: Sein transparentes LED-Display wurde bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea im letzten Jahr berühmt, und auch sein Soft-Display fand auf der Messe Interesse.

Ledaming Technology: Sein transparentes LED-Display (P 3,9 - 7,8) lässt sich in der 5 cm breiten Lücke zwischen Gläsern verbauen. Es hat eine Lichtdurchlässigkeit von 78 Prozent, die die Innenraumbeleuchtung nicht beeinträchtigt. Die Größe lässt sich architektonischen Abmessungen für verschiedene Szenarien anpassen.

YES Tech: Seine LED-Systeme der Reihe „Magic Stage S" bieten einen Mix aus einem großen Display für den Einsatz im Freien, einem konventionellen Bodenfliesen-Display, einem gekrümmten Screen und mehr – für ein anspruchsvolles Bühnenbeleuchtungserlebnis.

M-Shine LED: Miet-LED-Display für den Einsatz im Freien.

Ding Li LED: Sein interaktives LED-Fliesen-Display ist wasserdicht und robust. Das Produkt kann mit Displays, die durch intelligente Sensortechnologie, mechanische Erkennungstechnologie und 2D/3D-Bildwiederherstellungstechnologie unterstützt werden, mit dem Publikum interagieren.

- Weitere LED-Display-Produkte bzw. -Zubehörelemente:

Nationstar: Komponenten einschließlich der Reihen „RS-1515MBAM", „RS-C1415MBAR" und „RS-C1921MBAR".

MLS: Innovative Lösungen für LED-Displays, darunter Kino-Lösungen, die echte Naturfarben abbilden können. Sein PCB-Board kann auch eine Schalldämmung umgehen.

Linsn Technology: Sein Videoprozessor „LINSN X9000 4K " ist mit vielerlei Video-Eingabequellen kompatibel und besitzt eine HDR-Funktion.

Nova Star : Plug-In-Nahtlosumschalter „D12" und Videoprozessor „NovaPro UHD Jr 4K ".

: Plug-In-Nahtlosumschalter „D12" und Videoprozessor „NovaPro UHD Jr ". Huidu Technology: Videoprozessor „HD-VP210".

VD Wall: LED-Videoprozessor „LVP 609", der Eingabequellen einschließlich UHD, FHD, HD und SD unterstützt.

Haichuan Baina Technology: 200-Watt-Stromversorgungssystem mit hoher Umwandlungseffizienz.

Chenglian Power Supply: Wasserdichtes LED-Stromversorgungssystem für den Einsatz im Freien.

Informationen zur ISLE

Die International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2019, die von der Canton Fair Advertising Co., Ltd und China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE) organisiert wird, ist eine vollständig integrierte Lösungsplattform der LED-Branchenkette für professionelle, fesselnde und intelligente Werbeschilder.

http://en.isle.org.cn/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/843510/Bustling_visitors_to_ISLE_2019.jpg

