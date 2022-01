ISLE 2022, la principale esposizione di display smart, sistemi AV integrati e LED della Cina, è stata rinviata ad aprile

ISLE 2022 era infatti previsto dal 22 al 24 febbraio 2022. In conformità con il "Piano di lavoro per la prevenzione e il controllo del COVID per le festività del Capodanno cinese 2022" del Consiglio di Stato della Cina, ISLE 2022 è stato posticipato al 7-9 aprile 2022, e si terrà presso il padiglione 14-16 del World Exhibition & Convention Center di Shenzhen (Shenzhen World), a 7 chilometri dall'aeroporto della città.

L'ISLE di Shenzhen è l'esposizione di dispositivi tecnologici più grande e d'effetto al mondo. Con le più recenti tecnologie e soluzioni di oltre 1.000 espositori, e una superficie espositiva di 80.000 metri quadrati, ISLE 2022 coprirà l'intera supply chain del settore con schermi di grandi dimensioni, sistema audiovisivi integrati e LED. Nel corso dell'evento sono previsti circa 20 seminari e workshop.

ISLE 2022 presenterà i principali nuovi prodotti, le novità e i migliori premi di ISLE di quest'anno per display a schermo grande e sistemi AV. Mini-LED, Micro-LED, TV LED 8K, dispositivi per conferenze 5G all-in-one, produzione virtuale di tecnologia LED large screen fusion XR, LED wall 3D, sono alcune delle principali tendenze tecnologiche di ISLE 2022.

Li Yingjie, CEO di ISLE, ha dichiarato: "Continueremo a lavorare a stretto contatto con China Optics and Optoelectronics Manufacturers Association e C.L.A.V Professional Committee of China Industrial Cooperation Association, nonché con altre organizzazioni del comparto, per il successo dei seminari e per ottenere le migliori valutazioni dei prodotti alle nuove date stabilite per l'evento. Contiamo di ospitare un evento straordinario per il settore e far sì che ISLE 2022 sia un punto di riferimento di alta qualità, proficuo e sicuro per tutti".

ISLE è la principale esposizione professionale al mondo di display smart, sistemi AV integrati e LED. L'evento, che si tiene ogni anno a Shenzhen, cuore tecnologico della Cina, è una joint venture di COEMA (China Optics and Optoelectronics Manufactures Association) e di tre controllate del China Foreign Trade Center, organizzatore di Canton Fair (il più grande evento commerciale al mondo).

