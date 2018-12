ISLE de 2019 pronta para reunir milhares dos líderes da indústria de SIGN & LED na China

A exposição anual, que atraiu 230.000 visitantes em 2018, reunirá grandes grupos profissionais de compra de 18 países, incluindo EUA, Alemanha, Rússia, Japão e Coreia do Sul, bem como mais de 18.000 companhias expositoras de todo o mundo, além de compradores internacionais profissionais de mais de cem países no próximo ano. As companhias expositores incluirão tanto empreendimentos nacionais premium quanto marcas famosas do exterior como Absen, Aoto, Yeard, Lightking, Liantronics, Yes Tech, Epson, HP, Suda, One Laser, Keundo e Ace.