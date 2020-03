Isotropics Lösung Datadragon™ transformiert das Bandbreitenmanagement und bereitet darauf vor, das „Netz der Netze" mit Leben zu erfüllen

LAKE GENEVA, Wisconsin, 6. März 2020 /PRNewswire/ -- Isotropic – der vertrauenswürdige Anbieter globaler Internetdienste, die sich durch unerreichte operationelle Zuverlässigkeit auszeichnen – wird auf der nächste Woche in Washington, D.C. stattfindenden Ausstellung „Satellite 2020" seine revolutionäre Bandbreiten-Management-Lösung Datadragon™ präsentieren. Mit Datadragon untermauert das Unternehmen seine Selbstverpflichtung, sich für die Umsetzung des 5G-Standards in der Branche einzusetzen. Das Unternehmen tut dies, indem es eine aktive Rolle in der Validierung neuer 5G-Satellitenanwendungen spielt und neue Management-Werkzeuge entwickelt, die 5G-Systeme unterstützen können.

Es bilden sich fortwährend neue Technologien und Standards heraus, darunter auch 5G. Die Notwendigkeit, Modelle der Verfügbarkeit und Verteilung von Bandbreitenkapazität für Mehrfachnutzungs- und Hybridnetze verstehen zu können, ist damit kritischer als je zuvor. Damit verbunden ist zudem ein unersättlicher Appetit auf Bandbreite und Geschwindigkeit, der sich aus der Nachfrage der Konsumenten nach mehr Konnektivität ergibt. Datadragon ermöglicht noch nie dagewesene Grade an Transparenz, Optimierung und Individualisierung auf Anwendungsebene, und das für jegliches Einzel- oder Hybridnetz.

Mit seinem patentierten Algorithmus, kombiniert mit hochmoderner KI-Technologie, ermöglicht Datadragon detaillierte Einsichten in alltägliche Nutzeraktivitäten und versetzt Kunden in die Lage, Bandbreitenzuordnungen entsprechend den Bedürfnissen ihrer Endnutzer zu optimieren und zu priorisieren.

„Datadragon nimmt Bandbreiten-Nutzungsmuster und -Nutzerhistorien unter die Lupe, um mehr Effizienz zu ermöglichen. Dies führt zu reibungslosen Erfahrungen, und Chancen, mit überschüssiger Bandbreite Einnahmen zu generieren und herausragende Nutzererfahrungen zu bieten", so Hank Zbierski, Chief Catalyst und CEO von Isotropic. „Diese strategischen Einsichten werden unseren Kunden Chancen bieten, neue Einnahmenströme zu entwickeln und die Netzrentabilität zu erhöhen – Chancen, die in diesen veränderungsreichen Tagen essenziell wichtig sind."

Die Datadragon-Plattform wird heute bereits in verschiedenen Branchensektoren eingesetzt und erleichtert es Kunden, näher an ihre Endnutzer heranzurücken. Sie versetzt die Kunden in die Lage, mehr aus ihrer Bandbreite herauszuholen.

„Seit wir begonnen haben, Datadragon einzusetzen, haben wir die Möglichkeit, Daten im Netz zu visualisieren, zeitkritische Anwendungen wie Voice-over-IP zu priorisieren, und sicherzustellen, dass kein Datenstrom unberücksichtigt bleibt," so Michael Zalle, Vice President von Squire Tech Solutions, einem in Texas ansässigen Anbieter von Lösungen für kritische Kommunikation. „Mit dem Datadragon-Portal können wir ohne Weiteres sehen, ob ein Kunde online ist, wo sich der Kunde geografisch befindet und ob die Daten richtig zugeordnet werden. Das ist für uns entscheidend, da unseren Kunden in kritischen Zeiten oft nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Unterschied, den Datadragon für die Gesamt-Nutzererfahrung unserer Kunden bewirkt hat, ist unermesslich groß."

Das Team von Isotropic wird während der „Satellite 2020"-Ausstellung für Treffen zur Verfügung stehen. Vereinbaren Sie einen Termin, um mehr über Datadragon zu erfahren, und darüber, wie die Plattform auch Ihre Firma unterstützen kann. Bitte schreiben Sie an Toni Lee Rudnicki unter [email protected].

Informationen zu Isotropic Networks

Isotropic Networks, Inc. (Isotropic) ist ein weltweit aktiver Anbieter satellitengestützter Internet-Dienste und Netz-Management-Lösungen. Mit der besten Systemverfügbarkeit der Satellitenbranche bieten wir führenden Größen aus Branchen mit hohem Risiko und Druck, darunter Öl und Gas, See-basierte Anwendungen und Unternehmenslösungen, unerreichte operationelle Zuverlässigkeit.

Isotropic analysiert und löst technisch komplexe Probleme nach hohen Standards und mit neuesten Technologien. Unser Team hervorragend ausgebildeter Hardware- und Software-Ingenieure bietet individuell abgestimmte Leistungen und Lösungen an, die unsere Kunden unterstützen, wenn und wo es für sie am dringlichsten ist – heute und in Zukunft.

Isotropic vernetzt den Planeten und legt die Messlatte dafür, was Satellitenkonnektivität leisten kann, immer höher.

www.isotropic.network

