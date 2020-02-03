Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) назначает Ричарда Г. Макларена главой расследования по факту обвинений телеканала ARD

ТОРОНТО, 3 февраля 2020 г. /CNW Telbec/ - Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) сегодня своим решающим голосованием назначил профессора Ричарда Г. Макларена (Richard H. McLaren) провести независимое расследование обвинений в неподобающих действиях в адрес Президента федерации д-ра Тамаша Аяна (Tamas Ajan) и IWF.

«Хочу поблагодарить IWF за доверие ко мне и моей команде. Как независимые следователи, мы намерены идти по любому следу, чтобы достичь главной цели — узнать правду», — заявил профессор Макларен.

Профессор Макларен, исполнительный директор компании McLaren Global Sport Solutions Inc., будет председателем следственной комиссии. Под его руководством Мартин Дабби (Martin Dubbey) будет главным следователем, а Стивен Берримэн (Steven Berryman) — главным следователем по финансовым вопросам.

Профессор Макларен и его команда имеют большой опыт расследования недобросовестного поведения в спорте, включая расследование обвинений в адрес Российской Федерации в причастности государства к использованию допинга в 2016 году. Теперь они рассмотрят заявления, озвученные в документальном фильме Der Herr de Heber (Властелин штанги), показанном на немецком телеканале ARD 5 января 2020 года.

В этом документальном фильме утверждается, что руководство IWF, включая президента Аяна, участвовало и/или знало о финансовых нарушениях, коррупции, распределении допинг-контроля, манипуляциях с образцами, нарушениях в оплате, использовании допинга некоторыми странами и кумовстве.

Объявляя о назначении профессора Макларена, исполняющая обязанности президента IWF Урсула Гарза Папандреа (Ursula Garza Papandrea) заявила: «Как я уже говорила, нам нужен кто-то не связанный с тяжелой атлетикой, чтобы рассмотреть эти серьезные и исторические обвинения. Но если мы хотим докопаться до сути всего этого, нам нужен следователь, чьи результаты будут надежны и неоспоримы. Поэтому мы выбрали профессора Макларена. Благодарю членов Исполнительного комитета за храбрость в принятии этой чрезвычайной, но необходимой меры».

У профессора Макларена будет полная свобода действий в расследовании доказательств, куда бы они не вели. О начале работы линии для сообщения о нарушениях будет отдельно объявлено после ее создания.

Расследование, возглавляемое профессором Маклареном, полностью независимо. Для взаимодействия с Исполнительным комитетом IWF профессор Макларен будет использовать недавно созданную комиссию по надзору и добросовестности IWF. Профессор Макларен уполномочен по своему усмотрению принимать любые необходимые меры для обеспечения полного расследования каждого обвинения и доклада о них.

Кэтрин Дойл (Catherine Doyle), рабочий телефон: +1-514-750-0887, мобильный телефон: +1-514-641-3266

SOURCE McLaren Global Sports Solutions