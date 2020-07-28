Исполнительный президент Huawei: раскрываем сетевой потенциал и стимулируем новый коммерческий рост

1. Операторам следует извлекать максимальную ценность из существующих сетей. Они должны на полную использовать свои сети и оперативно наращивать свои мощности с помощью программного обеспечения или путем увеличения количества плат или замены RRU. Это поможет им оперативнее реагировать на стремительный рост объемов трафика в ходе пандемии и оптимизировать показатели ТСО.

2. Операторам необходимо делать основной акцент на опыте пользовательского взаимодействия и создавать передовые сети 5G. Первоклассные характеристики сети приносят за собой большой коммерческий успех. К примеру, в Южной Корее операторы фиксируют значительный рост прибылей в результате создания лучших сетей 5G и предоставления пользователям максимальных коммуникационных возможностей. Huawei продолжит помогать операторам в вопросах повышения качества обслуживания абонентов и быстрой монетизации потенциала сетей нового поколения.

3. Операторам следует ускорить коммерческое внедрение 5G в сценариях В2В, наращивая возможности для коммерческого развития. Технологии 5G выходят на новый этап развития, а рынок В2В играет ключевую роль в успехе операторского бизнеса. Операторам необходимо правильно выбрать целевые отрасли и обеспечить формирование нового функционала, ориентированного на сегмент В2В. Им также следует продвигать разработку и внедрение унифицированных отраслевых стандартов, способствующих ускоренному масштабному внедрению сетевых технологий нового поколения в этом сегменте.

Правильный выбор целевых отраслей - ключ к успеху в сегменте В2В. Частные линии связи на сегодняшний день уже превратились в беспроигрышный сценарий внедрения 5G в В2В: этот сервис своим клиентам предлагают более 15 операторов. При определении целевых отраслей телекоммуникационные операторы учитывают три основных фактора: привлекательность отрасли, коммерческая выгода и техническая осуществимость. По мнению специалистов Huawei, операторам необходимо делать акцент на горнодобывающей отрасли, производстве стали, портовой инфраструктуре и нефтедобыче.

Частные линии связи на сегодняшний день уже превратились в беспроигрышный сценарий внедрения 5G в В2В: этот сервис своим клиентам предлагают более 15 операторов. При определении целевых отраслей телекоммуникационные операторы учитывают три основных фактора: привлекательность отрасли, коммерческая выгода и техническая осуществимость. По мнению специалистов Huawei, операторам необходимо делать акцент на горнодобывающей отрасли, производстве стали, портовой инфраструктуре и нефтедобыче. В данный момент провайдерам телекоммуникационных услуг остро не хватает потенциала в вопросах планирования, создания, технического обслуживания, оптимизации и эксплуатации сетей 5G в сегменте В2В. В частности, им необходимо расширить собственные возможности в вопросах сетевого планирования, ориентируясь на производственные условия различных отраслей промышленности и предоставляя продукты, удовлетворяющие потребности специфических секторов. Кроме того, им также следует разрабатывать сервисные и экосистемные платформы, создавать стандартизованные продукты и сервисы, формировать жизнеспособные бизнес-модели.

В частности, им необходимо расширить собственные возможности в вопросах сетевого планирования, ориентируясь на производственные условия различных отраслей промышленности и предоставляя продукты, удовлетворяющие потребности специфических секторов. Кроме того, им также следует разрабатывать сервисные и экосистемные платформы, создавать стандартизованные продукты и сервисы, формировать жизнеспособные бизнес-модели. Операторам следует активно продвигать унифицированные отраслевые стандарты. Подобные стандарты являются фундаментом для масштабного внедрения технологий 5G в сегменте В2В. Межотраслевое сотрудничество в этом аспекте уже набирает обороты. Многие отрасли, - например, горнодобыча и производство стали, - уже активно обсуждают разработку и внедрение таких стандартов, публикуя соответствующую техническую документацию, создавая экосистемные альянсы и участвуя в обсуждении вопросов стандартизации.

4. Операторам необходимо создавать cети, ориентированные на будущее. Игрокам телекоммуникационной отрасли следует тщательно продумывать вопросы адаптации своих сетей к непрерывно изменяющимся потребностям частных и коммерческих пользователей, а также пути оказания поддержки развитию цифровой экономики. Huawei продолжит содействовать операторам в построении перспективных целевых сетей, способствуя их стабильному успеху.

В число других докладчиков на сегодняшней сессии конференции вошли старший вице-президент компании China Unicom Лян Баоцзюнь (Liang Baojun); генеральный директор департамента правительственных и корпоративных сервисов China Mobile Лю Цзянь (Liu Jian); вице-президент по вопросам сервисов AR/VR компании LG U+ Чой Юн Хо (Choi Yoon Ho); исполнительный директор Strategy Analytics Фил Кендалл (Phil Kendall); и президент линейки продуктов 5G Huawei Пэн Хунхуа (Peng Honghua).

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О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах, включая телекоммуникационные сети, ИТ, смарт-устройства и облачные сервисы, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире. Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций. При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. Штат из 194 000 сотрудников работает в подразделениях компании в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.huawei.com или следите за нашими новостями на:

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