Israël décerne à Albert Bourla, PDG de Pfizer, le prix « Nobel juif »

Le prix Genesis annuel d'un million de dollars, surnommé le « Nobel juif » par le magazine TIME, rend hommage à des personnes extraordinaires pour leurs réalisations professionnelles exceptionnelles, leur contribution à l'humanité et leur engagement en faveur des valeurs juives et l'État d'Israël.

Le Dr Albert Bourla a été désigné comme le 9e lauréat du prix Genesis en janvier 2022. Ce prix récompense son leadership dans la mise au point d'un vaccin contre le COVID-19, qui a sauvé des millions de vies pendant la pandémie. Le prix Genesis célèbre également l'audace de sa vision et sa volonté d'assumer des risques, qui ont permis de livrer le vaccin en un temps record.

En plus d'honorer le vaste impact humanitaire du leadership du Dr Bourla, le prix célèbre également la fierté de son identité et de son héritage juif, ainsi que son ferme soutien à l'État d'Israël.

Le président d'Israël Isaac Herzog a déclaré : « Albert Bourla n'a pas été découragé par les enjeux élevés, les opposants, les conspirations ou la politique. Il a cru au vaccin et a investi chaque once de lui-même dans la réalisation de ce qui semblait à l'époque une fantaisie farfelue. Le vaccin a été mis au point en un temps record, en utilisant la technologie de demain pour réussir à contenir une pandémie dévastatrice. Une étude publiée par The Lancet il y a quelques jours seulement, fait état de près de 20 millions de vies sauvées par les vaccins contre le COVID. En effet, le vaccin nous a rendu une liberté que nous pensions avoir perdue. Albert, je vous félicite, ainsi que vos collègues et homologues, qui exercez un impact aussi crucial sur l'humanité, tout en embrassant votre héritage et vos valeurs juives, et en inspirant la fierté juive. » Stan Polovets, fondateur et président de la Fondation du prix Genesis, a ajouté : « Sauver une vie humaine est une valeur juive fondamentale. Aujourd'hui, nous honorons le Dr Bourla – une incarnation vivante de cet ancien principe juif. Nous célébrons également l'immense contribution des médecins juifs qui ont été en première ligne de la pandémie de COVID pendant deux ans et qui continuent aujourd'hui à sauver la vie des personnes qui souffrent en Ukraine. »

La cérémonie s'est ouverte sur un hommage émouvant au peuple ukrainien et sur la reconnaissance des nombreuses organisations juives israéliennes et internationales qui fournissent une aide humanitaire. La Fondation du prix Genesis a présenté en avant-première une vidéo intitulée « Les Juifs en médecine », qui explore les racines et l'impact des Juifs dans le domaine médical depuis les temps bibliques jusqu'à la lutte actuelle contre la pandémie de COVID ( LIEN VERS LA VIDÉO ; pour plus de détails, veuillez consulter la section Contribution juive à la médecine).

Le Dr Albert Bourla, lauréat du Prix Genesis 2022, a déclaré : « Je suis honoré et profondément humble de recevoir le Prix Genesis. Honoré parce que je n'ai jamais cherché à devenir célèbre, et je n'ai jamais imaginé que je me retrouverais un jour ici avec les illustres candidats et anciens lauréats - artistes, philanthropes, hommes et femmes d'État — qui montrent au monde ce que le peuple juif a de meilleur à offrir. Je me sens également humble parce que ce n'est pas mon prix, mais celui de tous les collègues de Pfizer qui ont travaillé sans relâche au cœur d'une pandémie mondiale pour rendre « l'impossible possible » et donner au monde une chance de revenir à la normale. Chaque vie est précieuse et nous devons relever nos défis avec courage, humilité et persévérance. Mes collègues de Pfizer ont incarné ces valeurs, et je suis fier d'être ici, en Israël, pour les célébrer et saluer leur extraordinaire réussite. »

Suivant la tradition établie par le premier lauréat du prix Genesis, Michael Bloomberg, le Dr Bourla a annoncé qu'il renonçait à la récompense d'un million de dollars et a demandé à la Fondation de faire don des fonds pour la création du Musée de l'Holocauste de Grèce qui sera construit à Thessalonique.

Albert Bourla est né à Thessalonique, où vivait une ancienne communauté juive dont les racines remontent à l'Antiquité. Cette communauté juive dynamique, qui comptait 55 000 personnes, a été presque entièrement anéantie pendant l'occupation nazie. Les jeunes parents du Dr Bourla ont échappé de justesse à la mort et faisaient partie des quelque 2 000 survivants. Le musée grec de l'Holocauste immortalisera l'histoire de la communauté juive grecque de l'Antiquité à l'époque moderne.

