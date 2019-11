Israels nationales Wasserversorgungsunternehmen Mekorot entscheidet sich für Datumate, um Bauprozesse mit Hilfe einer Datenanalyseplattform zur Erfassung und Analyse von Felddaten zu überwachen

JOKNE'AM, Israel, 25. November 2019 /PRNewswire/ -- Datumate, ein Pionier im Bereich der Baudatenanalyse für Infrastrukturunternehmen, gab heute seine Zusammenarbeit mit Israels nationalem Wasserversorgungsunternehmen Mekorot bekannt. Datumate ist der Anbieter von DatuBIM, einer automatisierten Plattform für umfassendes Projektabwicklungsmanagement, die Mekorot bei der Überwachung und Verwaltung eines Bauvorhabens für ein Wasserbecken im Süden Israels über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg unterstützen wird.

Kernleistungen der DatuBIM-Plattform in diesem ersten gemeinsamen und bahnbrechenden Projekt sind sowohl die Bereitstellung technischer Analysen zu Fortschritten und Prognosen als auch die durchgängige digitalen Dokumentation des gesamten Projektlebenszyklus. Mit Hilfe von stets aktuellen digitalen Datensätzen kann Mekorot problemlos Erdarbeiten überwachen, Mehraushub vermeiden, Volumen berechnen und den Abschluss von Projektmeilensteinen markieren. Auf Felddaten basierende Erkenntnisse unterstützen Mekorot bei der Nachverfolgung von Qualität und Umsetzung. Für das Bauvorhaben, das in einem geregelten Bereich stattfindet, kann DatuBIM alle in Sperrgebieten ausgeführten Arbeiten identifizieren.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mekorot, das weltweit für seine operative Stärke und Technologieführerschaft bekannt ist. Wir sind überzeugt, dass unsere automatisierte Baudatenanalyseplattform DatuBIM für ein innovatives Wasserversorgungsunternehmen wie Mekorot maßgeblich zur Verwaltung des Projekts und der Einhaltung der zeitlichen Vorgaben beitragen wird", erklärt Itay Segev, VP Products & Marketing von Datumate.

Mittels drohnengestützter Datenerfassung und in kurzer zeitlicher Abfolge angesetzten automatisierten Reports kann Mekorot den aktuellen Status mit den Konstruktionsplänen und früheren Reporting-Instanzen vergleichen, um Probleme rechtzeitig zu erkennen und zu beheben. DatuBIM gewährleistet zudem, dass sich die Reports unkompliziert mit allen relevanten Projektbeteiligten austauschen lassen, einschließlich Projektmanagement und Überwachung, Planung und Engineering.

„Diese erste Zusammenarbeit ist Teil eines Projekts, das die Abwicklungskontrolle bei Ausschachtungsarbeiten vor Ort erweitern soll", sagt Moti Shiri, VP Technologies bei Mekorot. „Unsere Projektmanager werden mit DatuBIM Zeit einsparen und Design und Engineering problemlos mit der Baustelle verbinden können. Wir nutzen DatuBIM für automatisierte Vergleiche von Bestandsaufnahmen mit Konstruktionsplänen und früheren Reporting-Instanzen. Die digitale Dokumentation des gesamten Projektlebenszyklus hilft uns, Prozesse zu optimieren und Betriebskosten zu senken. Diese Zusammenarbeit ist Teil der Aktivitäten des auf Initiativen und Forschung ausgerichteten Mekorot WaTech® Center, das den Maßstab für die Digitalisierung der Projektabwicklung setzen wird".

Informationen zu Datumate

Datumate entwickelt Software und Dienstleistungen auf Basis von Big Data-Analyse, maschinellem Lernen, hochmoderner Computer Vision sowie Drohnen- und Kameratechnologien. Unsere Vorzeigedienste und -produkte, DatuBIM und DatuSurvey, revolutionieren die Kernprozesse wie Durchführungsmanagement von Infrastruktur-Bauprojekten und vereinfachen die Digitalisierung des gesamten Asset-Lebenszyklus von Planung bis Durchführung und Instandhaltung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.datumate.com.

Informationen zu Mekorot

Israels nationales Wasserversorgungsunternehmen Mekorot gilt als führendes, technologisch fortschrittliches Wasserversorgungsunternehmen, das bei der Integration innovativer Technologien auf dem neuesten Stand ist. Mekorot führt über seinen Technologie-Inkubator ein breites Spektrum von Aktivitäten durch, darunter Kooperationen mit Unternehmern in Israel und weltweit. Dies schließt Start-ups sowie reife Unternehmen, führende akademische Institutionen und Investoren ein. Das Unternehmen fördert und kultiviert auf die Weise technologische Innovation und professionelles Know-how, was die Durchbrüche bei Lösungen im Bereich der Wasserversorgung beschleunigt.

Informationen zu DatuBIM

DatuBIM ist eine unaufdringliche Kollaborationsplattform, die automatisierte Baudatenanalysen innerhalb weniger Stunden nach der Datenerfassung sowie den Vergleich mit Konstruktionsplänen und Ausführungsfortschritten liefert. Digitale Ist-Zwillinge und automatisierte mehrdimensionale, maßgeschneiderte Analysen liefern wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung und Dokumentation von Prozessen, Qualität und Kostenplanung. Die cloudbasierte DatuBIM Software schafft Werte für Projektverantwortliche, Manager und Bauunternehmer und alle Fachgebiete der Baubranche.

Pressekontakt

Dr. Ursula Ron

Director of Marketing

E-Mail: ursular@datumate.com

Tel.: +972-73-705-7083

SOURCE Datumate