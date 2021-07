iSTAR Medical erhält FDA-Genehmigung zum Start der Zulassungsstudie für MINIject bei Glaukompatienten

Weltweit führende Chirurgen nehmen an der STAR-V-Studie von iSTAR Medical teil

WAVRE, Belgien, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- iSTAR Medical, ein Medizintechnik-Unternehmen, das minimal-invasive Implantate für die Glaukomchirurgie (MIGS) entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) die Genehmigung (Investigational Device Exemption, IDE) für den Start der Zulassungsstudie von MINIject™ erteilt hat. In der STAR-V-Studie wird MINIject™ bei über 350 Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom untersuchen. Weltweit führende Glaukomchirurgen in den USA, Kanada und Europa werden an der Studie teilnehmen.